HOLZNER kleidet Männer ein – jetzt mit noch mehr Marken

Leder, Cord und ein warmer Caramel–Ton sind die Must-Haves der Saison. Ob Casual, Business oder sportlicher Look – Edle Marken, eine tolle Auswahl und eine typgerechte Beratung sind im Modehaus HOLZNER selbstverständlich. Neu für Damen: MANGO

Der Herbst ist modetechnisch vielleicht die schönste Zeit des Jahres. Statt einfach nur Shirt und Hose oder Kleid kann man jetzt wieder alles auftragen, was wärmt, gut aussieht, für einen wirkungsvollen Auftritt sorgt und Wohlbefinden erzeugt. Das Modehaus HOLZNER im Herzen der Dillinger Innenstadt bietet auf drei Etagen für Damen und Herren die schönsten Kollektionen der Saison. Mode muss Freude machen und dem Träger ein gutes Gefühl geben. Im Modehaus Holzner sind die Kollektionen nach Marken sortiert auf der großzügigen Verkaufsfläche verteilt. Die aktuellen Kollektionen von Tommy Hilfiger, Boss Casual, Joop, PME Legend, Roy Robson Wellensteyn, Lerros, Alberto und vieler weiterer Labels machen Lust auf den Modeherbst und -winter.

Die Mode für Herren bietet dabei ein unglaublich große Vielfalt. Vergessen Sie nebelgraue Tristesse, dieser Herbst bringt Farbe in den Schrank: Schokolade, Rostorange, Pflaume und Tannengrün leuchten modisch um die Wette. Edle Grau- und Blautöne tauchen in vielen Kollektionen der großen Marken ebenfalls auf und ergeben zusammen mit den typisch herbstlichen Basistönen und hochwertigen Materialien eine edle, modisch zeitgemäße Kombination. Für jeden Typ – je nach Haarfarbe, Stilrichtung und modischem Anspruch - lässt sich alles individuell abstimmen. Anzüge der neuesten Generation verzichten auf Übertreibungen. Der dunkle Business- Anzug ist nach wie vor das Maß aller Dinge, wie gewohnt mit Hemd – mit oder ohne Manschetten – und Krawatte oder aber in Kombination mit T-Shirt oder edlem Strick drunter ist vieles tragbar.

Farblich bleiben neben dem klassisch-dunklen Marine auch hellere Blautöne im Trend. Bei den Hemden sind neben den klassisch schönen einfarbigen Hemden für mutigere Männer auch Muster im Spiel, die gute Stimmung mitbringen. Pullunder sind wieder da! Wer es gern ein bisschen wärmer hat, kann sich freuen, denn Pullunder sind wieder angesagt. Unterm Anzug ebenso wie einfach nur über dem Hemd zu Jeans oder Cordhose ist der ärmellose Pulli ein Must-have der Saison. Zwischen Business und Casual. Bürotauglich und doch nicht gleich Anzug und Krawatte lautet bei vielen Männern der Wunsch. Mit Hosen aus edlen Stoffen, Chinos oder Cordhosen kombiniert mit Sakko – gerne im typisch britischen Style mit Tweed und Karo – dazu ein Trenchcoat oder Mantel ist Mann immer elegant, aber nicht zu sehr businesslike unterwegs.

Für Damen: Neu im Sortiment von HOLZNER und absolut neu in der Region ist die Kollektion des spanischen Labels MANGO. Der angesagte Hersteller aus Barcelona bringt mediterranen Flair mit zeitgemäßem Twist in die Modewelt und passt damit perfekt zum Angebot von Modehaus HOLZNER sis