Biergarten am Maibaum: Den Sommer genießen

Immer einen Besuch wert: Der Biergarten am Maibaum in der Remboldstraße 22 in Neusäß.

In Weiningers Biergarten am Maibaum in der Remboldstraße 22 in Neusäß kann man jeden Tag leckere Schmankerl essen und das in einer schönen Kulisse.

Von Carina Sirch

Endlich dürfen die Biergärten in Bayern wieder länger geöffnet sein. Denn wer hat die Einkehr nach einem gemeinsamen Radausflug nicht vermisst? Gehört es doch schon fast zum guten Ton, sich nach dem Pedaletreten eine zünftige Brotzeit mit kühlen Getränken zu gönnen.

Auch Johann Weininger freut sich über die Lockerungen, kann er doch nun sein Outdoor-Wohnzimmer fast wie gewohnt öffnen. „Als ich vor über zehn Jahren mit meinem Biergarten am Maibaum gestartet bin, war es mir wichtig keinen perfekten Biergarten zu planen. Es sollte ein Ort sein, an dem man sich wohl fühlt und sich gerne mit Freunden oder der Familie trifft“, erklärt Weininger. Und das ist ihm gelungen: Bis in die späten Abendstunden genießen seine Gäste Wurstsalat, Sulzen oder Südtiroler Speck, und das zu fairen Preisen.

Durch die Corona-Pandemie musste er seine charmante Wohlfühloase in der Remboldstraße 22 lange geschlossen halten. Seit der Öffnung achtet Weininger auf die vorgegebenen Richtlinien und sorgt für die Sicherheit seiner Gäste.

Besonderes Highlight zum Wochenende

Um ihnen ein besonderes Wochenendhighlight zu bieten, gibt es jeden Samstag – bei gutem Wetter – frischgegrilltes Schäufele. Und zu einem guten Essen dürfen dann natürlich die kühlen Getränke nicht fehlen. Hier setzt der Inhaber auf seine Erfahrung als Getränkelieferant. Denn auch dieses Geschäft betreibt er in der Remboldstraße 22. Durch seine Erfahrung weiß er deshalb genau, welche Auswahl er seinen Gästen anbieten kann. Und wem dann noch etwas fehlt, findet das sicher im Lotto-Toto-Geschäft des umtriebigen Geschäftsmanns, das direkt nebenan liegt.

Man sieht also: Eine Radtour nach Neusäß kann sich gleich dreifach lohnen. casi

Weiningers Biergarten am Maibaum