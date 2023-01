Die afa in Augsburg kehrt als Messe-Trio zurück

Endlich wieder afa – der Neustart der beliebtesten Publikumsmesse der Region! Vom 3. Bis 5. Februar 2023 erleben wir in der Messe Augsburg ein neues, innovatives Messe-Format mit drei parallel stattfindenden Veranstaltungen - eine attraktive Plattform für das Angebot aus der Region für die Region.

Gerade die letzte afa hat eindrücklich gezeigt, wie gut die Änderungen im Messekonzept der großen Traditionsveranstaltung getan haben. Kompakt, erlebnisreich, mit hochwertigen, vorwiegend regionalen Angeboten, informativ und unterhaltsam und mit vielen Möglichkeiten, Neues auszuprobieren – so macht der Messebesuch richtig Spaß! Der Neustart der afa knüpft an die letzte Messe an – kleiner zwar, aber nicht minder attraktiv – und im Verbund mit den Immobilientagen Augsburg und der neuen E-Mobilitätsmesse VOLT ein tagfüllendes, hochwertiges Angebot.

afa 2023: „Mein Schwaben“ und „Meine Freizeit“ in Halle 1

Das sind die beiden großen Themenbereiche in Halle 1 (Schwabenhalle): „Mein Schwaben - Leben & Arbeiten in der Heimat“ und „Meine Freizeit – Outdoor, Sport & Reisen“. Unter anderem mit dabei sind hier Städte, Landkreise, Institutionen der Bayerische Landtag, die Polizei, die Feuerwehr, das Bayerische Rote Kreuz, der Zoll und andere regionale Beteiligungen. Dazu kommen kulturelle Einrichtungen wie das Staatstheater, aber auch Sportvereine mit Mitmachangeboten, Dienstleister und Medien. Ein buntes und abwechslungsreiches Programm mit Musik, Showtanz, Sportakrobatik und Vorträgen wird auf der Showfläche geboten werden.

In Halle 3 bietet die afa Wohnen, Kulinarik und mehr

Die Hauptthemen in Halle 3 sind „Mein Heim – Bauen, Wohnen & Garten“ und „Mein Markt – Kulinarik, Haushalt & Mode. Hier werden aktuelle Angebote vorzugsweise aus der Region präsentiert, auch ein Genießer-Forum mit Showküche wird es wieder geben.

Nicht nur kulinarisch, auch musikalisch ist in Halle 3 hochkarätiges geboten: music world präsentiert Digitalpianos, Gitarren, Ukulelen, Blasinstrumente, Keyboards und vieles mehr – natürlich alles zum Ausprobieren!

Daneben gibt es ein abwechslungsreiches Showprogramm mit halbstündlichem Wechsel. Highlight für alle Tina Schüssler-Fans: Am Samstag, 4. Februar, bringt die Sängerin, dreifache Weltmeisterin im Kickboxen, Schauspielerin & TV-Moderatorin den Stand von music world von 12 bis 17:30 Uhr zum Kochen!!!

Ein Blick auf den Hallenplan zeigt sofort, wo man was auf afa findet.

Daten & Fakten rund um die afa

Termin: 3. bis 5. Februar 2023

Ort: Messe Augsburg

Öffnungszeiten:10 bis 18 Uhr

Eintrittskarten: Wer afa-Tickets online im Ticketshop kauft, ist im Vorteil gegenüber dem Kauf an der Messe:

Alle dort erworbenen Eintrittskarten gelten auch als Fahrausweis im Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund in den Tarifzonen 10 und 20.

Und wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt.

fährt sozusagen umsonst, umweltfreundlich und spart die Parkplatzgebühren.

Die Eintrittskarte zur afa2023 (inkl. VOLT) kostet Euro 7,-, (ermäßigt Euro 5,-)