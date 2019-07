Anzeige

E-Bike-Evolution in Neusäß

weitere anzeigen weniger anzeigen

Das e-bike Center Augsburg in der Augsburger Straße 6 in Neusäß vergrößert sich. Was die Kunden bei Marcus und Maria Wiesinger in Zukunft erwarten dürfen.

Von Vincent Aumiller

Wer derzeit die Augsburger Straße in Neusäß entlang kommt, bemerkt es schnell: Beim e-bike Center Augsburg tut sich was. „Wir erweitern unsere Geschäftsräume“, verrät Gesellschafter Marcus Wiesinger.

Auf zukünftig rund 700 Quadratmetern finden die Kunden nach Abschluss der Arbeiten dann verschiedene Themenbereiche vor. „Neu wird dann beispielsweise eine eigene Ausstellungsfläche für E-Lastenräder sein, die 300 Quadratmeter umfasst“, freut sich der Inhaber. Auch E-Mountainbikes bekommen mehr Raum. „Außerdem bieten wir City-Trekking-E-Bikes an“, erklärt Wiesinger, der gemeinsam mit seiner Frau Maria den Betrieb führt.

Seit neun Jahren – davon nun bereits zwei am jetzigen Standort in Neusäß – steht das mittlerweile sechsköpfige Team für kompetente Beratung und ein großes Marken-Sortiment. Etabliert hat man sich auch als exklusiver Riese & Müller Erlebnis-Store. „Bei uns finden Sie die aktuellen Highlights des namhaften Premium-Herstellers“, sagt Maria Wiesinger.

Noch mehr Service

Zudem vergrößert das Fachgeschäft, das die größte Auswahl an Elektrofahrrädern im Raum Augsburg führt, die hauseigene Werkstatt. „Hier stehen wir für Top-Service rund um das E-Bike. Pflege, Wartung und Reparatur erledigen wir mit modernsten Analysegeräten schnell und zuverlässig“, so Marcus Wiesinger.

Während der Umbauphase müssen die Kunden übrigens mit keinerlei Einschränkungen rechnen. „Wir sind in gewohnter Art und Weise für alle EBike-Freunde da“, betonen die Eheleute. Neben Top-Auswahl und Service finden Kunden auch das passende Zubehör sowie attraktive Leasing- und Miet-Angebote. „In Kürze wollen wir außerdem E-Scooter in unser Sortiment aufnehmen“, blickt Marcus Wiesinger bereits voraus. va

Kostenlose Parkplätze ...

... gibt es im Innenhof der Augsburger Straße 6.

Mehr Infos

www.ebike-augsburg.de