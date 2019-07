Anzeige

Ein rundum gelungenes Stadtfest

Die Aktionsgemeinschaft freut sich mit den Neusässern über eine erfolgreiche 16. Auflage. Was für die Besucher geboten war und warum der Nikolaus auftauchte.

Begeisterung und zufriedene Gesichter: An den vergangenen beiden Wochenenden freuten sich viele Besucher über die zahlreichen Konzerte im Rahmen des Neusässer Stadtfestes 2019. Auf zwei Bühnen im Ägidiuspark und in der Remboldstraße konnten unzählige und ganz unterschiedliche Bands und Künstler bewundert werden. Unter anderem waren Losamol, Bananafishbones, Attwenger, Greg is back, Hudlhub, Veeblefetzer, Roland Hefter & Band sowie Tina Schüssler & Band und viele weitere mehr in die Stadt an der Schmutter gekommen.

Bunte Feierzone beim Neusässer Stadtfest

Neben der kulturellen Vielfalt gab es auch viele Angebote und kulinarische Genüsse für die Besucher. Insbesondere der Unterstützung zahlreicher örtlicher Vereine ist es zu verdanken, dass erneut eine bunte Feierzone mit abwechslungsreicher Unterhaltung entstehen konnte.

Natürlich zeigte sich auch die Aktionsgemeinschaft im Rahmen des Stadtfestes. Am ersten Wochenende traf man sich zum Saugrillen im Biergarten Weininger und genoss ein gemütliches Beisammensein sowie den aktiven Austausch untereinander.

Am zweiten Wochenende half dann der Nikolaus – extra aus seinem Sommerurlaub angereist – mit, bei den Neusässern mit einem leckeren Eis schon frühzeitig Geschmack auf den Weihnachtsmarkt 2019 zu machen. Dieser wird wieder an gleicher Stelle stattfinden. Außerdem unterstützte die AN das Aktivangebot auf dem Stadtfest mit einer Hüpfburg für die Kleinsten – ganz nach dem Motto: „Mit uns springt der Neusässer Nachwuchs in die Zukunft!“ pm