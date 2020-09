Anzeige

Eine Firma für ganz besondere Aufträge

Das Unternehmen Stefan Holzer Feinmechanik ist seit über 60 Jahren in Neusäß ansässig. In der Salurner Straße 2a befindet sich der Firmensitz.

Stefan Holzer Feinmechanik in Neusäß liefert Prototypen, Einzelteile und Serienprodukte für verschiedenste Branchen. Jetzt investiert das Unternehmen weiter.

Am Standort Neusäß agiert Stefan Holzer Feinmechanik (SHF) seit mehr als sechs Jahrzehnten mit wachsendem Erfolg. Damit das auch so bleibt, investiert das Unternehmen stetig in die Qualifizierung seiner Mitarbeiter, in modernste Produktionstechnologie und Wachstumsmärkte.

Zu den SHF-Kunden gehören erfolgreiche Unternehmen aus den Bereichen Medizin-, Labor- und Lasertechnik, Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Automobil- und Flugzeugteilezulieferer, Rennsport und Getriebebau sowie Druck- und Schweißtechnik. Speziell für die Robotertechnik hat SHF vor mehr als zehn Jahren in eine patentierte Werkzeug-Wechseleinrichtung investiert und diese stetig weiterentwickelt. Dieses Jahr gelang der Markteintritt mit der dritten Gewichtsklasse, der Variante HTC 180, eine Weiterentwicklung dieses Produkts für kleinere Roboter mit leichteren Werkzeugen.

Der Erfolg basiert auf den Mitarbeitern

Als Systemlieferant für einbaufertige Baugruppen und Komplettsysteme erstellt SHF Prototypen, Einzelteile und Serienprodukte inklusive dem Vorrichtungsbau. „Dazu verfügen unsere 25 Mitarbeiter über Fachwissen in den Bereichen CNC-Bearbeitung, Mechanik und Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik, Steuerungstechnik und Elektronik“, erklärt Stefan Holzer, der weiß, dass „unsere Innovationskraft auf unseren engagierten Mitarbeitern basiert.“

Seinen Erfolg sieht Stefan Holzer in der Kombination aus strategischer Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, leistungsstarker Technik und einem optimalen Arbeits- und Materialfluss, die seinem Unternehmen einen derartigen Ruf über die Region hinaus verschafft hat. So setzt SHF kreative Ideen in wirtschaftliche Produkte aus Stahl und Edelstahl, Aluminium, Messing und Bronze sowie aus hochwertigen technischen Kunststoffen und Keramik um.

Schnellere Durchlaufzeiten,noch mehr Qualität

Zum modernen und flexiblen SHF-Maschinenpark gehören beispielsweise hochpräzise CNC-Drehmaschinen, auf denen Teile bis 500 mm Durchmesser und 2000 mm Länge gefertigt werden. Seit Februar ist ein neues CNC-Drehzentrum im Einsatz, welches auf die benötigten Bauteile der verschiedenen Branchen angepasst ist, um den damit verbundenen Anforderungen in Präzision und Flexibilität einen Schritt voraus zu sein. „Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir uns erst zufriedengeben, wenn alle Optimierungspotenziale ausgeschöpft sind“, fasst Stefan Holzer zusammen. (pm)