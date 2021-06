Freitzeit Neusäß

ANZEIGE

Neusäß: Biergarten am Maibaum ist geöffnet

weitere anzeigen weniger anzeigen

Sulzen, Wurstsalat und Schäufele - im Biergarten am Maibaum in Neusäß kann man die Freizeit genießen. Was alles geboten ist und auf was man sich freuen darf.

Von Carina Sirch