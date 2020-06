Anzeige

Gartenmöbel: Schön für den Urlaub zu Hause

„Süddeutschlands größte Ausstellung an Strandkörben“ erwartet die Kunden bei Herdelt in Gersthofen.

Aus Urlaubsfrust wird Urlaubslust: Stefan Herdelt bietet in seinem Gersthofer-Geschäft Gartenmöbel, Strandkörbe, Grills, Outdoorküchen und mehr für den Garten.

Von Brigitte Fregin

Die Lust, aber teilweise auch die Möglichkeiten zum Verreisen, halten sich aufgrund der Corona-Pandemie bei vielen in Grenzen. Doch Urlaubsgefühle kann man auch daheim bekommen, wenn man sich den Balkon oder die Terrasse entsprechend ausstattet.

„Wir bieten Ihnen alles dafür, dass Sie sich zu Hause ihr grünes Wohnzimmer so richtig schön machen können und den Urlaub in der Ferne nicht vermissen“, sagt Stefan Herdelt. In seinem Fachgeschäft in Gersthofen findet man beispielsweise ein großes Sortiment fürs Grillen und an Outdoorküchen. Vom einfachen Kugelgrill bis zur individuell geplanten, hochwertigen, kompletten Küche für draußen ist hier alles zu haben. Dazu bekommt man eine umfassende und fachkundige Beratung. Passende Grillseminare werden seit Kurzem wieder veranstaltet. „Sie sind jedoch bis auf einige Restplätze schon ausgebucht“, informiert der Geschäftsinhaber.

Bekannt ist Herdelt für seine große Grillabteilung. Bild: Brigitte Fregin

Pflegeleichte Outdoor-Möbel

Bekannt ist Herdelt für sein umfassendes Angebot an Gartenmöbeln der verschiedensten Art, aus Holz, Kunststoff, Metall oder Flechtwerkmöbel aus Kunststofffasern. Die Mehrzahl der Modelle sind pflegeleicht und können das ganze Jahr über draußen bleiben. Outdoor-Möbel mit sogenanntem Polyrope im Kordellook liegen im Trend. Sie überzeugen durch ihre Leichtigkeit.

Eine große Auswahl an Grillgeräten und Outdoor-Küchen bietet Stefan Herdelt in seinem Fachgeschäft. Bild: Brigitte Fregin

Boomend ist aktuell die Nachfrage nach Strandkörben. Davon ist die Auswahl bei Herdelt besonders breit. „Hier finden Sie die größte Strandkorbausstellung Süddeutschlands“, versichert der Fachmann. Man kann sich diese „kleinsten Trauminseln der Welt“, wie Strandkörbe auch liebevoll genannt werden, auf den Balkon, die Terrasse oder in den Garten holen. Sie werden ganz individuell nach Wunsch der Kunden gefertigt. „Aufgrund der derzeit hohen Nachfrage muss man allerdings mit einer längeren Lieferzeit rechnen“, gibt Herdelt zu bedenken.

Sonnenschirme, Beleuchtung fürs Freie, Dekoartikel, Grillgewürze, Pflegemittel, Schutzhüllen und mehr runden das Sortiment des beliebten Fachgeschäfts ab. Somit steht dem Urlaubsfeeling zu Hause nichts mehr im Weg.