Gemeinsam für nachhaltigen Strom – Gemeinde Ellzee und actensys planen Solarpark

Solarparks gelten als wesentlicher Schlüssel für die Energieunabhängigkeit von Gemeinden. Gemeinsam mit der Gemeinde Ellzee geht actensys einen weiteren Schritt in Richtung Energiewende.

Der Name actensys steht seit 15 Jahren für innovative Energielösungen mit Nachhaltigkeit. Das wachsende Unternehmen unter der Geschäftsführung von Martin Weißenfels und Niko Mack wurde 2008 als Ingenieurbüro für Photovoltaik gegründet. 2023 feierte es bereits 15-jähriges Bestehen. Neben der Zentrale in Ellzee gehört auch die Niederlassung in Weilheim zum Firmenverbund. Die erworbenen Erfahrungen mit dem Thema Photovoltaik, die innovativen Ideen vereint mit modernsten Fertigungstechnologien garantieren Kunden höchstmögliche Qualität.

Photovoltaik – der grüne Strom der Zukunft

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise streben immer mehr Menschen nach Autarkie vom Strommarkt. Solarenergie ist deshalb momentan in aller Munde und ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende. In vielen Wohnsiedlungen gehören Photovoltaikanlagen auf den Dächern inzwischen zum vertrauten Bild, denn der einfachste Weg zu mehr Unabhängigkeit führt über eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher – so steht auch dann grünen Strom zur Verfügung, wenn die Sonne mal nicht scheint.

Vom Ausbau der Solarenergie können aber nicht nur Privatpersonen, sondern auch Kommunen profitieren. Solarparks, auch Freiflächen-Photovoltaikanlagen genannt, sind dabei eine attraktive Option und ein wesentlicher Schlüssel zum Erreichen der Klimaziele. Darunter sind Photovoltaikanlagen zu verstehen, deren zahlreiche Solarmodule nicht auf einem Gebäude montiert sind, sondern ebenerdig auf einer freien Fläche aufgestellt sind. Als zuverlässige und unabhängige Energiequelle sichern sie Gemeinden ab, die zudem durch Gewerbesteuereinnahmen und die Beteiligung regionaler Unternehmen an der Planung, Umsetzung und Betriebsführung der Anlagen profitieren.

Neuer Solarpark in Ellzee

Foto: actensys GmbH

Nun hat die Gemeinde Ellzee die Weichen gestellt, um einen 5-Hektar großen Solarpark zu bauen. Der Park entsteht im Ortsteil Hausen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung nach einer Abwägung aller Stellungnahmen der Behörden und der Träger öffentlicher Belange sowohl der Aufstellung eines Bebauungsplanes speziell für dieses Grundstück als auch der Änderung des Flächennutzungsplanes dem zugestimmt. Die Nutzungszeit eines Solarparks liegt bei etwa 30 Jahren. Nun muss der Flächennutzungsplan nach Angaben der Verwaltung der VG Ichenhausen nur noch vom Landratsamt Günzburg genehmigt werden. Dann kann es losgehen.

Nach Fertigstellung erzeugt der Solarpark eine Leistung von ca. 5 MWp. Dieses Projekt nicht nur wegweisend für nachhaltige Energiegewinnung für die Gemeinde Ellzee, sondern auch für die gesamte Region.

Als kompetenter und zuverlässiger Partner übernimmt actensys die Projektentwicklung und die -umsetzung. Außerdem sichert das Unternehmen über die gesamte Laufzeit der Anlage einen störungsfreien Betrieb. Durch transparente Planungsprozesse, klare Kommunikation sowie frei verfügbares Informationsmaterial zur geplanten Anlage unterstützt actensys die Gemeinde dabei, Bürgerinnen und Bürgern vor Ort mehr Wissen zu Erneuerbare Energien zu vermitteln.

Kontakt:

Niederlassung Ellzee:

• Zur Schönhalde 10, 89352 Ellzee

• Telefon: 08283 / 99998- 0

• E-Mail: info@actensys.de

Niederlassung Weilheim:

• Holzhofstraße 19, 82362 Weilheim

• Telefon: 0881 / 600950-0

• E-Mail:info@actensys.de