Haus verkaufen leicht gemacht: Die Vorteile eines Immobilienmaklers

Unzählige Unterlagen, unkoordinierte Termine, wenig Interessenten und der Überblick geht langsam verloren: Ein Haus zu verkaufen birgt viele Herausforderungen. Peter Messerer von der Stadtsparkasse Augsburg erklärt, warum Kunden bei dieser Aufgabe von Immobilienmaklern nur profitieren können.

Abwechslungsreich, spannend, offen und gesellig – so beschreibt Peter Messerer seinen Beruf: Seit 34 Jahren ist der Immobilienmakler der Stadtsparkasse Augsburg nun in der Branche tätig. „Und jeden Tag darf ich neue Leute und einzigartige Häuser kennenlernen“, erzählt er begeistert. Dabei hat er schon unzählige Kunden erfolgreich beim Hausverkauf begleitet.

Wie sich Risiken vermeiden lassen

„Es gibt etliche Faktoren, die zu beachten sind, wenn man seine Immobilie verkaufen möchte“, führt Peter Messerer aus. „Zum Beispiel muss der Preis stimmen: Ist er zu gering, profitiert der Kunde beim Verkauf nicht davon – ist er zu hoch, verbrennt das Objekt am Markt.“ Zudem fordert der Prozess einiges an Bürokratie. Von Energieausweis bis zum Grundbuchauszug – es müssen zahlreiche Unterlagen besorgt werden. Das ist nicht nur für die finanzierende Bank, sondern auch für potenzielle Rückfragen der Käufer wichtig. Werden gewisse Dokumente dabei vernachlässigt, können sogar gesetzliche Strafen drohen. „Außerdem kann "Kleingedrucktes" weitreichende Folgen haben, zum Beispiel wenn erst beim Notartermin aufkommt, dass vereinbarte Details übersehen oder falsch aufgefasst wurden. Mit der Prüfung der Unterlagen durch einen erfahrenen Makler ist man hier aber besser abgesichert“, so Peter Messerer.

Die Wahl des richtigen Käufers

Dazu ist auf einen passenden Käufer zu achten. „Geht man privat auf Käufersuche, ist das Risiko natürlich immer groß: Komme ich schlussendlich wirklich an mein Geld? Was mache ich, falls mir der Interessent die Immobilie doch nicht zahlen kann?“, führt Peter Messerer mögliche Unsicherheiten aus. Und auch die sogenannten Finanzierungszertifikate aus dem Internet sind in diesem Falle nicht immer aussagekräftig. „Wir als Immobilienmakler der Stadtsparkasse Augsburg überprüfen jedoch jedes noch so kleine Detail – und auch den Käufer selbst. Somit lassen sich mögliche Unklarheiten bereits im Voraus erkennen“, berichtet der erfahrene Makler. Denn dadurch, dass die Sparkassen-Finanzgruppe Deutschlands größter Maklerverbund ist, sitzen Peter Messerer und seine Kolleg:innen etwa jeden zweiten Geschäftstag beim Notar und sichten routiniert alle möglichen Unterlagen.

Ein weiterer Vorteil der Immobilienmakler der Stadtsparkasse Augsburg liegt bei der Maklerprovision. „Wir sind rein erfolgsbezogen honoriert“, erklärt er. „Somit fallen für unsere Kunden erst Kosten an, wenn die Immobilie erfolgreich von uns vermittelt ist. Dadurch sind wir natürlich ebenfalls an dem bestmöglichen Preis für ein Objekt interessiert“, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu. „Auch mir persönlich liegt es am Herzen, nur Geld für etwas zu verlangen, wo wirklich eine Leistung und daraus resultierender Erfolg dahintersteht.“

Service der Immobilienmakler der Stadtsparkasse Augsburg

Bevor der Kaufvertrag jedoch abgeschlossen werden kann, gibt es noch weitere Bereiche, in denen die Immobilienmakler der Stadtsparkasse Augsburg unterstützen. „Wir kümmern uns beispielsweise darum, dass die Immobilie für die Bewerbung möglichst einladend in Szene gesetzt ist. Außerdem müssen die Besichtigungen entsprechend koordiniert werden“, berichtet Peter Messerer. Damit sich Letzteres aber überhaupt ergibt, braucht es die richtigen Zielpersonen. Das gelingt den Immobilienmaklern der Stadtsparkasse Augsburg vor allem auch über ihre "Schatzkiste“, wie Peter Messerer sie nennt. „Wir haben tausende vorgemerkte Kunden in unserem System“, erklärt er. Dabei handele es sich um Interessenten auf der Suche nach einer bestimmten Immobilie mit spezifischen Vorstellungen. „Sobald uns dann ein Verkäufer mit einer passenden Immobilie kontaktiert, können wir direkt vermitteln – und tatsächlich verkaufen wir bereits aus diesem Fundus etwa die Hälfte unserer Objekte“, sagt der Immobilienmakler.

Das ImmobilienCenter der Stadtsparkasse Augsburg unterstützt Sie gerne bei Ihrem Immobilienverkauf. Die notwendigen Informationen dazu finden Sie unter: sska.de/immo.