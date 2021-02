ANZEIGE

Kurzarbeitergeld und Einkommenssteuer

Präsident der Steuerberaterkammer klärt auf: Es drohen hohe Nachzahlungen

Viele Menschen in Deutschland befinden sich aktuell in Kurzarbeit. In der Krise machen sie sich mehr Sorgen um ihren Job als um Steuererklärungen. Doch bei der Einkommenssteuer holt sie das Kurzarbeitergeld wieder ein: Es drohen zum Teil hohe Nachzahlungen.

Während einer Kurzarbeit erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum einen den geminderten Arbeitslohn ihres Arbeitgebers und zum anderen das Kurzarbeitergeld, das die Bundesagentur für Arbeit finanziert. Der Arbeitgeber muss für den geminderten Arbeitslohn entsprechend weniger Lohnsteuer zahlen.

Der Lohn vergrößert sich

Und das Kurzarbeitergeld ist steuerfrei? „Allein betrachtet schon. Allerdings rechnen die Finanzämter bei der Prüfung der Einkommensteuererklärung das Kurzarbeitergeld fiktiv zum Lohn des Arbeitgebers hinzu“, erklärt Prof. Dr. Harmut Schwab, Präsident der Steuerberaterkammer München. Somit vergrößert sich für die Steuerberechnung der Lohn und damit auch der anzuwendende Steuersatz.

Dieser wird auf den Betrag des Arbeitslohns angesetzt. Diese Berücksichtigung des Kurzarbeitergelds in der Steuererklärung wird Progressionsvorbehalt genannt. Dieser erhöht die Steuerlast. Das Kurzarbeitergeld selbst ist aber steuerfrei.

Steuererklärung bei Lohnersatzleistungen Pflicht

Mit diesem erhöhten Steuersatz rechnen viele Arbeitnehmer nicht und werden nach der Prüfung ihrer Einkommensteuererklärung von Nachzahlungen überrascht.

Für den Arbeitslohn eines Angestellten, der ausschließlich sein Gehalt bezieht, ist eine Steuererklärung nicht verpflichtend. „Doch erhält jemand Lohnersatzleistungen, die im Abrechnungsjahr 410 Euro überschreiten, wird die Steuererklärung zur Pflicht“, betont Prof. Dr. Schwab.

Lohnersatzleistungen und Einkünfte sind die zu versteuernde Gesamtsumme

In der Steuererklärung ergeben die Lohnersatzleistungen und die anderen Einkünfte die zu versteuernde Gesamtsumme. „Zudem kommt es darauf an, wie stark sich das Kurzarbeitergeld auf den jeweiligen Job auswirkt“, dies könne von Person zu Person anders sein, gibt Prof. Dr. Schwab zu bedenken.

Steuererklärung bis 31. Juli 2021 einreichen

Die Frist für die Steuererklärung für 2020 läuft bis zum 31. Juli 2021. Mit der Inanspruchnahme eines Steuerberaters verlängert sich die Frist für das Abrechnungsjahr 2020 bis zum 28. Februar 2022. Es bleibt also noch Zeit, sich für die Nachzahlungen etwas zurückzulegen.

pm