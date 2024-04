Marktsonntag bei SEGMÜLLER in Friedberg

Keine Lust auf einen Sonntag auf der Couch? Dann aufgepasst: Am 05.05.2024 lädt das Möbelhaus SEGMÜLLER von 11 bis 17 Uhr zu einem sonntäglichen Shopping-Vergnügen ein! Zahlreiche Highlights erwarten die Besucherinnen und Besucher an diesem extralangen Einkaufswochenende.

In Friedberg trifft sich die Region am Sonntag, den 05.05.2024, zum verkaufsoffenen Sonntag. Der Pfingstmarkt in der romantischen Friedberger Altstadt lädt zum gemütlichen Bummel ein. Entlang der Ludwigstraße tummeln sich zahlreiche Marktstände – von frischen Naschereien über Praktisches für den Haushalt bis hin zu modischer Kleidung ist für jeden etwas geboten. Auch die Friedberger Geschäfte haben an diesem Tag geöffnet, so auch das bekannte Friedberger Einrichtungshaus SEGMÜLLER in der Augsburger Straße. Zahlreiche Ausstellungs-Highlights sowie Hersteller-Vorführungen sorgen dort für ein gelungenes Einkaufswochenende.

Auf 4 Etagen mit einer Fläche von über 49.000 m² gibt es dort das volle Angebot rund um ein schönes Zuhause. In den modern inszenierten Abteilungen lassen sich Wohnträume mit allen Sinnen erleben. Für jeden Raum, jedes Preisbudget und jeden Geschmack ist hier garantiert die passende Einrichtungslösung dabei. Wie wäre es zum Beispiel mit einem gemütlichen Sofa für die ganze Familie oder einer topmodernen Küche für maximale Kochfreude? Bei SEGMÜLLER gibt es Wohnträume zu absoluten Tiefstpreisen und dazu exklusiv an diesem Wochenende erhältliche Marktsonntags-Angebote. Ab 12 Uhr stehen SEGMÜLLERs Einrichtungsexperten bei allen Fragen mit professioneller Beratung zur Seite. Darüber hinaus wartet im SEGMÜLLER Restaurant auf alle Schnäppchenjäger ein kulinarisches Highlight: Das Schnitzel „Wiener Art“ mit Kartoffelsalat gibt es an diesem Wochenende für günstige 5,90 €.

SEGMÜLLER

Ein riesiger Spaß für die ganze Familie: Ab 11 Uhr wird im Erdgeschoss des Megastores zusammen mit den Fantasy Morningshow-Moderatoren Resi & Nick um großartige Preise gezockt. Beim „verrückten Möbelrennen“ rollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Kugel geschickt ins Ziel und bringen dabei ihr Möbelstück möglichst zuerst über die Ziellinie. Auf den Gewinner warten tolle Einkaufsgutscheine von SEGMÜLLER, die auch gleich für das Sonntags-Shopping eingelöst werden können.

SEGMÜLLER freut sich auf zahleiche Besucherinnen und Besucher!

Foto: SEGMÜLLER, Radio Fantasy

Alle Infos unter: https://www.segmueller.de/standorte/friedberg/veranstaltungen#maso

SEGMÜLLER Einrichtungshaus Friedberg

Augsburger Straße 11-15

86316 Friedberg

Öffnungszeiten:

Mo - Fr 10:00 - 20:00 Uhr

Sa 09:30 - 20:00 Uhr

Marksonntag:

05.05.2024: 11:00 – 17:00 Uhr (Verkauf und Beratung ab 12 Uhr)