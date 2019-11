Anzeige

Nikolai-Markt mit verkaufsoffenem Sonntag

Markt-Zeit in Dillingen: Am 24. November findet der Nikolai-Markt mit verkaufsoffenem Sonntag statt.

Am Nikolai-Markt am Sonntag,24. November, dreht sich in Dillingen alles um die Vorbereitung auf Weihnachten und den Winter – Fachgeschäfte haben ab 13 Uhr geöffnet

Von Bianca Herker

Es ist unbestreitbar: Der Winter naht. Da kommt der Nikolai-Markt mit verkaufsoffenem Sonntag am 24. November gerade recht. Ganz Dillingen ist auf den Beinen. Die Fieranten säumen die Königstraße, die Fachgeschäfte öffnen ab 13 Uhr ihre Türen und die Cafés und Restaurants heißen Gäste für ein paar erholsame, genussvolle Momente willkommen. Es ist der letzte große Markt vor der Weihnachtszeit, dementsprechend ist das Angebot.

Klassisches Markt-Sortiment

Gewürze für die Weihnachtsbäckerei, Schals und Tücher oder Hüte, Nützliches und Praktisches fürs Zuhause, schöne Dekoration – die fliegenden Händler, die zum Nikolai-Markt nach Dillingen kommen, haben das klassische Markt-Sortiment im Angebot.

Für die kalte Jahreszeit rüsten

Eine perfekte Gelegenheit, um sich für die kalte Jahreszeit zu rüsten! Vor allem aber, da viele Dillinger Geschäfte in der Innenstadt, in den umliegenden Straßen und Industriegebieten mittags öffnen. Da gibt es allerlei Gutes für Feinschmecker, viele Informationen oder Kochvorführungen.

Einkleiden und Verschenken

Wer auf der Suche nach einem modischen Wintermantel, wärmenden Schuhen, passenden Accessoires, weihnachtlichen Geschenkideen oder einem neuen, festlichen Outfit ist, wird am Nikolai-Markt garantiert fündig. Alle Besucher erwartet ein Einkaufs-Erlebnis, das es nur vor Ort, im lokalen Einzelhandel, gibt.

Vorteile des Einkaufs vor Ort

Das umständliche Durchklicken in Online-Shops kann da nicht mithalten! In den Läden kann man die Produkte sehen, riechen, fühlen. Man kann sie in aller Ruhe anprobieren und testen. Und man wird damit nicht allein gelassen, denn es stehen einem freundliche Beraterinnen und Berater zur Seite, die genau Bescheid wissen und mit ihrer persönlichen Beratung den Einkauf erleichtern und verschönern.