Rothtal Apotheke Buch feiert mit Osteraktion

Mit neuer Leitung und als Teil des Apothekenverbundes Dr. Henle ist die Zukunft der Rothtal Apotheke in Buch gesichert! Am 30. und 31. März erwartet kleine und große Kunden eine Osteraktion.

Die Rothtal Apotheke in Buch hat seit dem 1. Januar eine neue Leitung und ist nun Teil des Apothekenverbunds von Dr. Henle. Die Apothekerin Franziska Osek übernimmt die Leitung und ist voller Tatendrang. Dabei ist sie aber auch dankbar für die hervorragende Arbeit von Herrn Bernhard Weigel, der die Apotheke bis zum Jahreswechsel geleitet hat. Gemeinsam mit dem Team von Dr. Henle hat die Rothtal Apotheke bereits seit dem Sommer 2022 erfolgreich zusammengearbeitet und freut sich nun darauf, ihre Arbeit im Verbund fortzusetzen. Dabei legt die neue Leitung besonderen Wert auf Menschlichkeit und herzliche Beratung. Der Kunde steht im Mittelpunkt und es ist ein wichtiges Anliegen der Apotheken Dr. Henle, gesunde Lebensjahre für ihre Kunden zu schaffen. Ein besonderer Schwerpunkt der Apotheke liegt deshalb auf der pharmazeutischen Beratung. Kunden können sich hier umfassend über Arzneimittel und deren Wirkungen informieren lassen. Auch der Boten-Dienst wird ausgebaut, um eine schnelle und unkomplizierte Versorgung der Kunden zu gewährleisten.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Inkontinenz-Versorgung. Die Apotheke bietet ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen an, um Betroffenen ein möglichst angenehmes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Dabei legt die neue Leitung großen Wert auf eine einfühlsame und diskrete Beratung. Natürlich ist auch die Wechselwirkungsberatung ein zentrales Anliegen der Apotheke. Hier werden Kunden umfassend über mögliche Interaktionen von Arzneimitteln informiert. Wir wünschen der neuen Leitung viel Erfolg und sind sicher, dass sie mit ihrer fachlichen Kompetenz, ihrem Engagement und ihrer herzlichen Beratung die Rothtal Apotheke zu einem wichtigen Anlaufpunkt für die Menschen in Buch und Umgebung machen wird. Die Zukunft der Apotheke sieht also rosig aus!

Osteraktion in der Rothtal Apotheke Buch

Wir machen im Rahmen der Übernahme eine kleine Osteraktion am 30. und 31.03.2023. Unsere Kundinnen und Kunden erwarten an diesen Tagen eine kleines Frühjahrsgeschenk. Ebenfalls bieten wir für unsere jüngsten Kunden (Altersgruppe 5 bis 10 Jahre) an diesen Tagen einen spannenden Apothekenrundgang, und die Gelegenheit unseren Apothekenroboter „Alf“ kennenzulernen. Bei Interesse freuen wir uns über eine Anmeldung unter: https://www.apotheken-drhenle.de/aktionen/

Direkt zur Homepage der „Apotheken Dr. Henle“.

Weitere Informationen zur Osteraktion in der Rothtal Apotheke Buch gibt es hier!