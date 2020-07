Anzeige

Schreinerei Pettmesser

Es geht weiter in neuer Kraft und Stärke

Wenn wir auf das erste Halbjahr 2020 zurückblicken, spüren wir noch das Gefühl der kurzen Bodenlosigkeit und zugleich einen enormen Stolz. In den letzten Monaten kam neben einem

Krankheitsausfall

die Corona-Pandemie und noch eine berufliche Neuorientierung eines langjährigen Mitarbeiters zusammen. Dies bereitet wohl jedem Inhaber schlaflose Nächte. Was jedoch nach dem kurzen Tiefschlag kam, war ein unglaublich beruhigendes Gefühl, welches enorm stolz macht. Trotz dieser äußeren Umstände hat sich innerhalb kürzester Zeit gezeigt: Unser Unternehmen steht dank unserem Team auf einem sehr soliden Fundament, das vielleicht mal kurz ins Wackeln kommt, aber definitiv nicht umfällt. Und so eine Erfahrung gibt Kraft und Motivation für die kommende Zeit, in der wir unsere Ziele weiter ausbauen. Hierzu haben wir in eine neue Maschine und zwei neue Mitarbeiter investiert. Egal ob im Fenster-/Türen-/Wintergarten- oder Möbelbau – wir gestalten Wohn-Träume durch individuelle Raumplanung mit Visualisierung in 3D – als Ihr Schreiner vor Ort!