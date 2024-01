Schulranzen-Check 2024 – ABC Party bei Koffer-Kopf

Eine große Auswahl an Schulranzen von Top-Marken und eine fachkundige Beratung gibt es auf den Schulranzen-Partys von Koffer-Kopf in Augsburg, Nürnberg, Stuttgart und Neu-Ulm.

Im Leben gibt es unglaublich viele Meilensteine – angefangen beim ersten Lächeln, dem ersten Schritt oder dem ersten Wort. Zu den ganz großen gehört auch der erste Schulranzen – er läutet einen neuen Lebensabschnitt ein. Schluss mit Kindergarten – jetzt ist man Schulkind und schon der Gedanke daran lässt einen zehn Zentimeter wachsen – zumindest innerlich.

Worauf es beim ersten Schulranzen ankommt und wie man den Überblick nicht verliert, hat das Team von Koffer-Kopf zusammengefasst und einen Schulranzen-Check erstellt. Als Mütter und / oder über Jahrzehnte erfahrene Beraterinnen und Berater, wenn es um das Thema Schulranzen geht, wissen die Expertinnen und Experten, wovon sie sprechen und wollen die Kriterien für den Schulranzen-Kauf an die Kundinnen und Kunden weitertragen.

Die richtige Passform als Kriterium beim Schulranzen-Kauf

Der Ranzen soll in erster Linie bequem sitzen, um Schulterbeschwerden und Rückenschmerzen zu vermeiden. Dies ist auf der einen Seite ein subjektives Empfinden. Dennoch lassen sich für den Ranzenkauf ein paar Dinge festhalten, die für die Passform entscheidend sind: Der Schulranzen soll von knapp über der Schulter bis knapp über den Po ragen, sodass sich die Kinder noch umschauen können. Die Trageriemen sollten nicht am Hals reiben, aber auch nicht von der Schulter rutschen – ein Brustgurt kann das verhindern.

Ein Hüftgurt bietet zusätzlichen Tragekomfort und ist vor allem bei Kindern sinnvoll, die den Schulweg zu Fuß gehen. Bei einem Hüftgurt ist es gleichzeitig sinnvoll, dass der Rückenteil des Ranzens verlängerbar ist, da der Hüftgurt sonst irgendwann in der Taille hängt. So wächst der Ranzen mit dem Schulkind mit.

Damit der Schulranzen richtig passt und angenehm am Rücken und den Schultern anliegt, sind gepolsterte Schulterriemen und ergonomische Rückenpolster wichtig. Diese sind bei allen Herstellern Standard. In diesem Punkt raten die Expertinnen und Experten von Koffer-Kopf, Hersteller zu vergleichen und verschiedene Modelle anzuprobieren, um zu testen, welcher Ranzen am besten sitzt. Am besten tut man dies in einem Schulranzen-Fachgeschäft, in dem man sich ausführlich beraten lassen kann.

Der Schulranzen sollte knapp über den Schultern aufliegen, aber so dass man sich noch gut umschauen kann. Auch die Trageriemen sollten angenehm aufliegen, ohne zu rutschen. Kurzum: Beim Ranzen-Kauf gibt es einiges zu beachten. Fachkundige Beratung gibt es deshalb auf den Schulranzen-Partys von Koffer-Kopf. Foto: Koffer-Kopf

Den richtigen Schulranzen kaufen im Geschäft in der Nähe: Gewicht und Sicherheit

Nicht immer sind die leichtesten Ranzen die besten – entscheidend ist die Passform, um eine bestmögliche Haltung zu gewährleisten und Ausgleichs- und Fehlhaltungen zu vermeiden.

Laut der Schulranzen-Norm 58124 muss jeder Schulranzen 20 Prozent fluoreszierendes Material und 10 Prozent reflektierendes Material vorweisen. Die Reflektoren haben alle Ranzen standardmäßig verbaut. Der fluoreszierende Teil ist bei den meisten Modellen im Rahmen des Designs verschwunden. Die meisten Hersteller bieten allerdings Sicherheitssets, die mit wenigen Handgriffen den neuen Ranzen in ein neongelbes (oder neongrünes) Leuchtwunder verwandeln. Auch blinkende LED-Elemente sollen nicht nur „cool“ aussehen, sondern auch noch mehr Sicherheit durch Sichtbarkeit bringen. Oft bietet auch eine einfache Regenhülle in Neonfarbe den gewünschten Effekt, der vor allem in den Wintermonaten besonders wichtig ist.

Auf der Schulranzen-Party von Koffer-Kopf den passenden Ranzen finden

Die Auswahl ist groß – da fällt die Entscheidung manchmal nicht so leicht. Seit 16 Jahren veranstaltet Koffer-Kopf deshalb jährlich die ABC Party.

Hier bietet das Fachgeschäft die größte Ranzenauswahl der Stadt. Von Step by Step, Ergobag, Mcneill, Scout, Beckmann und Schoolmood ist alles mit dabei – zum Anprobieren, Anfassen, Anschauen und Probetragen. Natürlich berät das Team gerne und umfassend. Um den Kundinnen und Kunden Wartezeit zu ersparen, haben sie die Möglichkeit, sich online einen Termin zu buchen. Ein Berater oder eine Beraterin nimmt sich dann eine Stunde Zeit, um gemeinsam mit den Kindern und Eltern ganz entspannt die Ranzen auszuprobieren.

Damit es ein besonderes Event wird, gibt es zu jedem Ranzen ein kleines Geschenk sowie bei allen nicht reduzierten Modellen einen 15-Euro-Gutschein. Außerdem wird zur Erinnerung an diesen großen Tag ein Foto gemacht, das gleich im Rahmen mitgenommen werden kann. Die Schulranzen-Partys sind dem Team von Koffer-Kopf sehr ans Herz gewachsen, vor allem, weil die Kinder so eine Freude haben und schon beim Probieren so stolz auf sich und ihren neuen Ranzen sind. Man merkt einfach, dass das ein ganz besonderer Tag ist.

Natürlich können Eltern auch außerhalb der ABC-Partys gerne zur Ranzenberatung in die Fachgeschäfte von Koffer-Kopf kommen.

In den Schulranzen-Fachgeschäften von Koffer-Kopf oder auf den ABC Partys in Augsburg, Nürnberg, Stuttgart oder Neu-Ulm findet man den passenden Ranzen, der Kinderaugen zum Strahlen bringt. Foto: Koffer-Kopf

Fachgeschäft für Schulranzen: Service und Garantie

Je nach Hersteller haben die Ranzen eine Garantie von zwei bis vier Jahren. Sollte dieser Fall eintreten, kümmern sich die Expertinnen und Experten um die Abwicklung der Reparatur oder um einen Ersatz. In dem Traditionsunternehmen stehen selbstverständlich auch Leihranzen zur Verfügung, sodass die Kinder jederzeit mit einem passenden Ranzen versorgt sind.

Wer sich zu Schulbeginn noch unsicher ist, ob der Ranzen richtig eingestellt ist – kann gerne bei Koffer-Kopf vorbeikommen. Auf den Besuch freut sich das Koffer-Kopf Team.

Termine der ABC Party 2024 von Koffer-Kopf

Die Schulranzen-Partys von Koffer-Kopf finden 2024 wieder in zwei Filialen in Augsburg sowie in Nürnberg, Stuttgart und Neu-Ulm statt. Das sind die Termine und Adressen:

Koffer-Kopf Augsburg:

Adresse: Annastraße 16, 86150 Augsburg

Termin: Freitag, 26. Januar 2024, bis Samstag, 3. Februar 2024

Koffer-Kopf Augsburg:

Adresse: Winterbrückenweg 45, 86316 Friedberg / Derching

/ Termin: Freitag, 26. Januar 2024, bis Samstag, 3. Februar 2024

Koffer-Kopf Stuttgart:

Adresse: Mailänderplatz 7, 70173 Stuttgart

Termin: Freitag, 23. Februar 2024, bis Samstag, 2. März 2024

Koffer-Kopf Neu-Ulm:

Adresse: Bahnhofstraße 1, 89231 Neu-Ulm

1, 89231 Termin: Freitag, 8. März 2024, und Samstag, 9. März 2024

Koffer-Kopf Nürnberg:

Adresse: Königstraße 45, 90402 Nürnberg

Termin: Freitag, 9. Februar 2024, bis Samstag, 17. Februar 2024

Koffer-Kopf Nürnberg:

Adresse: City-Outlet, Breite Gasse 55, 90402 Nürnberg

Termin: Freitag, 9. Februar 2024, bis Samstag, 17. Februar 2024

