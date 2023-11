Starke Geschenkideen: Landgasthof Stark bietet Gerichte aus der Dose an

Ab sofort sind die Dosen aus dem Gottmannshofer Landgasthof auch als praktische Geschenkbox erhältlich

Wer noch ein passendes Geschenk für Weihnachten oder zu jedem anderen beliebigen Anlass sucht, der wird im Landgasthof Stark in Gottmannshofen fündig. Der Landgasthof Stark aus dem Wertinger Ortsteil Gottmannshofen ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil in der Gastronomie-Szene der Region. Seit Kurzem hat sich Josef Stark ein zweites kleines Standbein aufgebaut. Unter dem Namen „Starke Landküche“ verkauft der gelernte Koch- und Metzgermeister ausgesuchte Gerichte in der Dose zum Mitnehmen. Von Klassikern wie Schweinefiletgeschnetzeltem über Putenroulade mit Brät-Gemüsefüllung in Pfefferrahmsauce bis zur „Gottmannshofer Zupfsau“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch Soßen sind im Angebot. Mit einem Chili sin Carne und einem Kichererbsen-Curry mit Gemüse stehen auch zwei vegane Gerichte zur Auswahl. Mittlerweile sind die Produkte der „Starken Landküche“ so beliebt, dass Josef Stark eine eigene Produktionsküche zum Produzieren der Fertiggerichte eingerichtet hat. „Durch einen Autoklaven können wir die Dosen sterilisieren, so dass diese über ein Jahr (ohne Konservierungsstoffe) ungekühlt haltbar sind“, erklärt Stark. Auch süße Leckereien produziert der Landgasthof: Im Angebot gibt es Zitronen-Kuchen, Mohn-Marzipan-Kuchen oder Rotwein-Schoko-Kirsch-Kuchen aus der Dose. Auch diese sind ungekühlt ein Jahr haltbar. Die kreativen Gerichte eignen sich hervorragend als kleines Mitbringsel oder für einen Geschenkkorb, der individuell zusammengestellt werden kann.

Dosen im praktischen Karton

Die Tragekartons mit den Dosen können individuell gefüllt werden und bieten sich als ideales und kreatives Geschenk an. Foto: Daniel Weigl

Ganz neu: Die Geschenkdosen sind auch im praktischen Tragekarton erhältlich. „Wir können das Sixpack-Tragerl individuell und auf Wunsch befüllen“, erklärt Stark. Die Kartons hat Stark extra anfertigen lassen und eignen sich als ideales Geschenk auch für Firmen oder Vereine. „Einfach auf unserer Homepage aus unserer Liste die gewünschten Dosen aussuchen, bei uns vorbestellen und wir bereiten die Geschenkkartons abholbereit vor“, so der Gastronom. Auf Wunsch können die Kartons auch dekoriert und mit Aufklebern versehen werden. Auch eine Kombination aus Dosen und Nudeln aus dem Hofladen Deisenhofer wird angeboten. Die „Starke Landküche“ ist im Landgasthof Stark, in zwei Hofläden (Deisenhofer Gottmannshofen und Pfisterer Diedorf/Anhausen) und in der Esso-Tankstelle in Wertingen erhältlich.

Weitere Infos über den Landgasthof Stark und die Auswahl der Gerichte gibt über den Landgasthof Stark unter www.landgasthof-stark.de