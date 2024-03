Stilvolle Ostern in der Zott Genusswelt

Entdecken Sie feinste Käse- und Wurstspezialitäten, bestes Brothandwerk sowie erlesene Weine für die Festtage

Wer für die Feiertage noch das kulinarische besondere Etwas sucht, der wird in der Zott Genusswelt in Asbach-Bäumenheim mit Sicherheit fündig. Nicht nur alle nationalen und internationalen Produkte der Mertinger Molkerei erhält man hier, sondern auch viele Köstlichkeiten aus nah und fern für ein gelungenes Osterfest. „Liebhaber der guten Kulinarik haben an unserer Frischetheke die Möglichkeit sich mit Erlesenem für die Feiertage einzudecken“, erklärt Käsesommelier Alexandra Armbruster mit Blick auf das Sortiment, das zur Osterzeit mit allerlei außergewöhnlichen Spezialitäten glänzt: Zum Beispiel der zart schmelzende „Brie á la Truffe“ aus Frankreich. Die mit schwarzen Périgord-Trüffel und Mascarpone affinierte Köstlichkeit, reifte vier Wochen, um den kräftigen Geschmack des Bries mit den sehr präsenten Aromen des Trüffels zu einer raffinierten Komposition zu vereinen.

Exquisite Käsespezialitäten bei Zott

Entdecken Sie außerdem eine exklusive Auswahl handgefertigter Schweizer Käsesorten von der Käserei Koch. Der Truffalo ist ein wahres Meisterwerk, verfeinert mit einer delikaten Trüffelessenz und veredelt mit zarten Mohnblüten. Oder passend zum Frühlingsstart „der Frühlingswald“: Ein Weichkäse mit Bärlauch, sonnengereiften Tomaten, Basilikum und Walnüssen. Der exquisite Bayonne-Schinken aus Frankreich wäre hier auch noch zu erwähnen. Diese zarte, fein abgestimmte Delikatesse mit einer leichten Süße wird als einer der hochwertigsten Schinken aus Frankreich gefeiert.

Spezialitäten aus der Frischetheke. Die kompetenten Mitarbeiter beraten gerne. Foto: Bürecco

Als regionale Spezialitäten bieten die Fachberater einen traditionell heiß geräucherten Osterschinken vom Metzgermeister Dominik Stegmiller von der gleichnamigen Landmetzgerei in Meitingen an. Herausragende Brotqualität bietet die Bäckerei Heinrich in Erlingshofen, die bis heute in einer kleinen Backstube die alte Handwerkstradition mit moderner Technik und viel Fachwissen weiter leben lässt. Hauseigener Sauerteig, keine Farb- und Konservierungsstoffe, keine künstlichen Zusätze, insektizid- und glyphosatfreie Saaten und Körner aus der Region sowie eine bis 24 Stunden lange Teigruhe zeichnen die Meisterbäckerei aus. Als besondere Gaumenfreude für die Feiertage dürfen sich die Kunden auf das sehr beliebte Holzofenbrot in der Frischetheke freuen.

Fisch aus der Rothtal-Forellenzucht

Außerdem gibt es feinste geräucherte Lachsforellen, Saiblinge und Forellen an der Frischetheke. Diese kommen aus der

Rothtal-Forellenzucht in Horgau und werden behutsam nach alter Tradition im Steinofen über Buchenholz geräuchert. Echte Handwerksqualität gibt es auch von der Landmetzgerei Münzinger aus Harburg. Ihre Parmelinosalami wurde erst kürzlich vom Bayerischen Metzgerhandwerk als die beste Haussalami Bayerns ausgezeichnet. Französische Spezialitäten wie eine Fischsuppe aus der Bretagne bis hin zu Schokotrüffel aus der Region Pays de la Loire runden das Angebot ab.

Erlesene Weinauswahl und edle Brände

„Darf es passend für die Osterfeiertage eine Flasche Grüner Veltiner ‘Hasenliebe’ vom Weingut Gmeinböck aus Niederösterreich sein? Ein herrlicher Tropfen mit ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Gut gekühlt schafft er es die Süße, Säure und Frucht leichtfüßig über die Zunge tanzen zu lassen“, schwärmt Weinexperte und Store-Manager Christian Dargel. Doch auch unsere Region brilliert mit herausragenden Tropfen, wie etwa mit den Edelobstbränden und Likören von der Destilliere Zott aus Ustersbach. Speziell für die Osterzeit wurde nach alter Rezeptur ein Eierlikör für die Zott Genusswelt kreiert.

Internationale Spitzenbrände, erlesene Weine und prämierte Spirituosen gibt es im Marktbereich. Foto: Bürecco

„Unser Markt ist auf jeden Fall einen Besuch vor den Feiertagen wert. Sei es für das Festtagsmenü im kleinen Kreis, ein ausgewogenes Frühstück im hauseigenen Bistro oder für die Vielzahl an starken Marken wie Lindt Schokolade zum absoluten Outlet-Preis“, verspricht Store-Manager Christian Dargel. Servieren Sie doch mal Ihrer Familie und Ihren Gästen an Karfreitag eine Käseplatte. Ob ,,Bella Italia‘‘ oder ,,Vive la France“ – die Mitarbeiter der Zott Genusswelt servieren verschiedenste Käseplatten und Größen.

Weitere Infos unter www.zott-genusswelt.de