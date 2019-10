Anzeige

Traumjob zu vergeben

Was hat Produktdesign mit MINT-Berufen zu tun? Als Technische Produktdesignerin entwirft Carmen Geräte und Maschinen. Sie muss genau wissen, wie sie funktionieren. Ihren Arbeitstag verbringt sie an ihrem Computer und in der Produktion.

MINT-Ausbildung: Jedes Talent findet seinen Traumberuf

MINT-Berufe bieten jungen Menschen, wie der Produktdesignerin Carmen, unendlich viele Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Mehr als 300 Berufsbilder rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik haben für jedes Talent etwas zu bieten – ob Mechatronik oder IT, in der Augenoptik oder Mediengestaltung. Doch es mangelt an Bewerbern, vor allem an den weiblichen. Die bayernweite Woche der Aus- und Weiterbildung informiert deshalb zurzeit in zahlreichen Veranstaltungen.

Carmen hat ihren Traumjob gefunden. Sie arbeitet kreativ, eigenständig und trägt dazu bei, dass unsere Lebensmittel sicher sind. Die 19-Jährige ist Technische Produktdesignerin beim niederbayerischen Unternehmen Sesotec und entwirft Detektoren, die kleinste Teilchen in Produkten wie Back- oder Fleischwaren aufspüren. „Ich kann kreativ sein und neue Lösungen finden. Als Produktdesignerin trage ich außerdem viel Verantwortung: schließlich sorgen unsere Maschinen für sichere Lebensmittel und auch Umweltschutz“, sagt sie über ihren Traumberuf. Carmen gehört zu den rund 15 Prozent der Mädchen, die eine Ausbildung in einem MINT-Beruf gemacht haben.

MINT-Berufe drehen sich um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. In Bayern sind derzeit 86000 Stellen in den MINT-Bereichen unbesetzt, rund zwei Drittel davon in Aus- und Weiterbildungsberufen. Die Aussichten sind also gut für die Bewerberinnen und Bewerber.

Vielfalt der Berufsbilder

Doch häufig werden MINT-Berufe auf Maschinenbau oder Fahrzeugtechnik reduziert. Dabei gibt es mit rund 300 Berufsbildern eine große Auswahl. Ob in der Augenoptik tagtäglich mit Menschen und Trends zu arbeiten, im Produktdesign Maschinen und Geräten eine attraktive Form zu geben oder kreativ Print- und Online-Medien zu entwerfen: MINT-Berufe bieten jungen Menschen unendlich viele Möglichkeiten, sich beruflich zu verwirklichen. Zukunftssicher sind sie außerdem, denn in MINT-Berufen wird das Jobangebot weiter steigen. pm

