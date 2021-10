Weltspartag als Sparstrategie-Tag nutzen

Die Experten der Sparkasse beraten umfassend zu allen Finanzthemen. Am Weltspartag, am 29. Oktober, gibt es für Kinder besonderes.

Am 29. Oktober ist Weltspartag. Dann werden wieder unzählige prall gefüllte Sparschweine zur Sparkasse getragen, um sich für das Ersparte eine kleine Belohnung abzuholen. Der Weltspartag ist aber schon längst nicht mehr nur etwas für Kinder und Jugendliche. Erwachsene können diesen Tag nutzen, um sich Gedanken über ihre Sparstrategie zu machen.

Sparschwein und Sparbuch

Als der Weltspartag 1924 in Mailand ins Leben gerufen wurde, ging es den Verantwortlichen darum, weltweit ein Bewusstsein für die Bedeutung des Sparens zu schaffen. Obwohl keine deutsche Erfindung, haben Sparbuch und Sparschwein seitdem hierzulande Hochkonjunktur.

Fondssparpläne als Alternative

Angesichts der Niedrigzinsphase und einer wieder anziehenden Inflation stellt sich die Frage nach einer sinnvollen Sparstrategie. Eine Alternative zur Spardose können Fondssparpläne sein. Statt weiterhin das Schwein zu füttern, legt man regelmäßig einen festen Betrag in Wertpapierfonds an.

Festverzinsliche Anleihen

Zu Wertpapieren zählen zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Anleihen. Welche Art von Fonds in Frage kommt und welcher Betrag sinnvoll ist, bespricht man am besten ausführlich mit seinem Berater. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass eine Anlage in Investmentfonds Kursschwankungen unterliegt, die sich negativ auf den Wert der Anlage auswirken können.

Rücklagen bilden

Es gibt viele Gründe, zu sparen. Die meisten Deutschen sparen für Anschaffungen wie ein Auto oder bilden Rücklagen, falls eine neue Waschmaschine gekauft werden muss.

Aber auch die Altersvorsorge steht ganz weit oben auf der Liste. Dafür ist es besonders wichtig, langfristig und renditeträchtig zu sparen. Hier kommen Aktien ins Spiel. Je jünger der Anleger, desto höher kann der Aktienanteil sein. Aktien schwanken zwar stärker als andere Wertpapierklassen. Doch je länger die Anlagedauer, desto eher können Wertschwankungen abgefedert und die Renditemöglichkeiten der Aktienmärkte genutzt werden. Nur so kann man sich ein nennenswertes, zusätzliches Finanzpolster für später aufbauen.

Auch mit kleineren Beträgen möglich

Die gute Nachricht: Bei Fonds geht Wertpapiersparen auch mit kleineren Beträgen. Nehmen Sie den Weltspartag zum Anlass, um die Weichen für eine sinnvolle Sparstrategie zu stellen. (pm)

Vor Ort

Sparkasse Aichach-Schrobenhausen

