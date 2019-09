Anzeige

Direkt am Marktplatz 12 eröffnet am Donnerstag das Aroma der Bäckerei Heckl. Auf 180 qm befindet sich die ideale Kombination aus Café, Bistro, Bäckerei und Konditorei.

Neueröffnung des Cafés „Heckl Aroma“ mit Bäckerei und Konditorei in Pöttmes

Herzlich willkommen in der neuen Genusswelt in Pöttmes: Aus der Bäckerei und Konditorei Hammerl wird das Heckl Aroma. Am Donnerstag, den 12. September, wird direkt am Marktplatz unter dem Motto „Brot trifft Bohne“ Eröffnung gefeiert. In neuem Ambiente bleibt vieles beim Alten.

Aromenreiche Spezialitäten, geschmackvolles Ambiente

Mit Heckl Aroma entsteht im Zentrum von Pöttmes ein neuer Treffpunkt für alle, die in gemütlicher Atmosphäre vollmundige Kaffeespezialitäten, erstklassige Backwaren, herzhafte Snacks und süße Köstlichkeiten genießen wollen. Kommen Sie vorbei, treten Sie ein in die Genusswelt, in der es nach frisch gebrühtem Kaffee und leckerem Gebäck duftet. Lassen Sie sich begeistern von dem, was Heckl Aroma nun auch in Pöttmes auf insgesamt 180 Quadratmetern in der idealen Kombination von Café mit Außenbereich, Bäckerei, Konditorei, Eis und Pralinerie bietet. Denn auch die beliebten Pralinen von Petra und Richard Hammerl wird es weiterhin geben.

Trendige Holzmöbel sorgen für ein harmonisches Gesamtbild, liebevoll arrangierte Details der überaus gelungenen Einrichtung runden die Wohlfühl-Atmosphäre ab. Etwa 50 Gäste finden im Café Platz. Im Außenbereich stehen noch einmal 40 Sitzplätze zur Verfügung. Ein echter Hingucker ist der offene Kamin im Café, der den Lounge-Charakter der Genusswelt perfekt unterstreicht.

Neben aromatischen und variantenreichen Kaffeespezialitäten aus Bohnen der österreichischen Rösterei „Schärf“ hat die Aroma-Genusswelt von Heckl noch sehr viel mehr zu bieten. Ob Frühstück, Brotzeit, Snacks, Salate oder süßen Kuchen, Torten, Pralinen und die hausgemachte Bio-Limonade – jeder findet für seinen Geschmack genau das Passende. „Mein Tipp: Probieren Sie doch einmal unser original Heckl-Aroma-Steinofenbrot. Es wird nach altem traditionellen Verfahren nur mit Mehl, Wasser, Bergwerksalz, Hefe und hauseigenem Sauerteig im Steinbackofen gebacken“, empfiehlt Geschäftsführer Dominik Heckl zur Neueröffnung des Aroma in Pöttmes.

Text: Manfred Dittenhofer