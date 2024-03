ALL IN WASH in Neusäß: Waschstraße & SB-Bereich

Wer mit seinem Auto blitzblank in den Frühling fahren will sollte zu ALL IN WASH in Neusäß. Mehr dazu, welche Möglichkeiten zur Autoreinigung es da gibt, hier.

Streusalz auf den Straßen, nasser Dreck und feuchte kalte Luft – der Winter ist für Autos eine harte Jahreszeit. Denn die aggressive Mischung kann an vielen Stellen die Rostentwicklung beschleunigen. Deshalb steht eine gründliche Autowäsche spätestens jetzt an. Bei ALL IN WASH in der Boschstraße 3 im Neusässer Industriegebiet gibt es dazu optimale Möglichkeiten.

ALL IN WASH in Neusäß bietet Aktionspreis vom 25. bis 30. März 2024

Und die Inhaber Leonidas Karakostas und Cosmin Cretu haben sich für Ihre Kundinnen und Kunden etwas einfallen lassen: In der gesamten Woche, vom 25. bis 30. März, gibt es bei jeder Wäsche in der textilen Indoor-Waschstraße den Lackschutz mit einer Nanoversiegelung im Wert von vier Euro geschenkt. Außerdem ist die Möglichkeit inklusive, einen der zwölf Indoor-Plätze mit leistungsstarken Staubsaugern und automatischem Mattenreiniger für Teppich- und Gummimatten für die Innenreinigung zu nutzen.

SB-Bereich bei ALL IN WASH in Neusäß auch für Wohnmobile und Co. geeignet

In den vier Boxen im SB-Bereich finden auch größere Fahrzeuge, wie Wohnmobile, Lieferwagen oder Kleinbusse Platz. Foto: Brigitte Fregin

Doch ALL IN WASH bietet nicht nur die hochmoderne Waschstraße, sondern im Westen des Standorts auch seit anderthalb Jahren ein Selbstbedienungs-(SB)Areal. In vier Boxen kann man hier selbst das Auto auf Hochglanz bringen. „Wasser, Waschschaum, Wachs und alles, was Kundinnen und Kunden zur SB-Wäsche benötigen, bieten wir auch hier in bester Qualität“, erklärt Karakostas.

Hier ist auch richtig, wer mit seinem Fahrzeug nicht in die Waschstraße passt oder möchte wie etwa Wohnmobile, Lieferwagen und Kleinbusse. Außerdem sind im SB-Bereich überdachte Plätze zum Saugen zu finden. Die moderne Anlage bietet dabei nicht nur die Möglichkeit zu saugen, sondern auch mit Pressluft beispielsweise Außenspiegel, Zierleisten, oder im Innenraum, Fugen, Ritzen und Luftdüsen und anderes auszublasen, wo man mit dem Staubsauger in der Regel nicht hinkommt.

ALL IN WASH ist ein Vorzeigebetrieb und arbeitet ökologisch und umweltschonend

Seit 2018 gibt es ALL IN WASH in Neusäß. Und von Anfang an haben die Inhaber Wert darauf gelegt, möglichst umweltschonend und ökologisch zu arbeiten. So gibt es beispielsweise die neueste Technik bei der Wasseraufbereitung. „Eine Fahrzeugwäsche verbraucht rund 100 Liter Wasser. 70 Prozent davon filtern und recyceln wir und bereiten es auf“, erklärt Cretu. Außerdem werde zwar schon noch etwas Chemie für Reinigungskraft eingesetzt, aber man achte auch hier bewusst auf möglichst umweltschonende Produkte. Der Großteil des Stroms, den die Anlage verbraucht, wird selbst durch die große Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt.

„Wir sind auch ein Vorbild für andere Unternehmen aus der Branche“, erläutert Karakostas freudig. „Immer wieder werden wir für die Sauberkeit und die moderne Technik unserer Anlage von Herstellern und Chemielieferanten gelobt. Sie kommen auch oft mit Delegationen, um unsere Anlage zu zeigen“.

ALL IN WASH bietet also beste Voraussetzungen für alle, die den Osterausflug im blitzblank geputzten Fahrzeug machen wollen.

Mehr dazu im Internet unter all-in-wash.de