Frischbeton zum Selberzapfen

Die Selbstbedienungs-Betonmischanlage "Zello Zapf" macht es möglich: Jetzt gibt es in Nördlingen Frischbeton quasi an Beton-Tankstelle.

Einen im Raum Nördlingen ganz neuen Service sowohl für gewerbliche wie auch private Kunden bietet seit wenigen Wochen Markus Zellinger an: An der Selbstbedienungs-Betonmischanlage „Zello Zapf“ in der Carl-Heuchel-Straße 3 kann man automatisch 15 verschiedene Betonsorten mischen lassen, vor Ort zapfen und auch direkt bezahlen.

15 verschiedene Betonsorten

„Die Anlage hat nur Vorteile“, erklärt Markus Zellinger, dessen Spitzname „Zello“ sich im Titel der Anlage wiederfindet. Kunden sind nicht an geschäftliche Öffnungszeiten gebunden, die Anlage ist im Normalfall von Montag bis Samstag von 5.30 Uhr bis 20 Uhr in Betrieb und schaltet sich abends selbstständig ab. Nur bei Minusgraden ist die Betonmischanlage geschlossen. „Wer nach Feierabend bei sich im Garten oder Hof arbeiten will, kann hier noch schnell Frischbeton nach Wahl abholen“, so Zellinger. Der Ladevorgang dauert in der Regel nur drei bis vier Minuten.

Hobby zum Beruf gemacht

Der gelernte Maurer hat mit seinem Betrieb MZ Betonbau im Wallersteiner Ortsteil Birkhausen sein Hobby zum Beruf gemacht. Mit der Anlage „Zello Zapf“ im Gewerbegebiet Steinerner Mann bietet der 21-jährige Jung-Unternehmer nun einen Service an, den es in Nördlingen und Umgebung in dieser Form noch nicht gab.

Das System ohne Voranmeldung funktioniert ganz einfach: Das Fahrzeug am Ende des hydraulisch verstellbaren Förderbandes platzieren, danach zum Bedienautomaten im Technikhäuschen gehen. Dort kann man direkt aus Sorte, Menge sowie der Zahlungsmethode wählen – und schon werden der Anhänger oder die Ladefläche mit frischem Beton gefüllt.

Vielfältig einsetzbar

„Unsere Betontankstelle bietet sich für viele Zwecke an“, erläutert Markus Zellinger: Für Straßen- und Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, den Privatgebrauch sowie für unbewehrte, nicht konstruktive Baumaßnahmen. Über einen Sensor meldet die Anlage der Firma Fliegl automatisch, wenn die Vorräte zur Neige gehen. Die Betontankstelle reinigt sich eigenständig.

Neben der SB-Betonmischanlage fertigt Zellingers Betrieb MZ Betonbau in der Oberen Dorfstraße in Birkhausen Betonsteine in sämtlichen Größen für Schüttgutboxen, Hangabfänge, Grundstücksabgrenzungen, Gartenmauern, Sichtschutz, Sitzecken etc. „Planen, Gestalten, Liefern – bei uns läuft alles aus einer Hand“, so Markus Zellinger.

Und zu seiner Betonmischanlage in Nördlingen meint er: „Einfach mal ausprobieren, es funktioniert ganz simpel und ist für alle, die frischen Beton brauchen, eine große Erleichterung.“