Betten Haug in Gersthofen: Alles rund ums Bett

Betten Haug ist die Adresse in Gersthofen für Bett- und Wolldecken, Kopfkissen, Matratzen, Topper, Lattenroste, Bettgestelle oder Bettwäsche. Dazu bietet Inhaberin Elisabeth Schmid noch einen Reinigungs- und Änderungsservice.

Betten Haug ist in Gersthofen eine Institution. Seit den 1930er-Jahren existiert das Fachgeschäft in der Ballonstadt – seit 2021 unter der Führung von Elisabeth Schmid. Mit dem Wechsel an der Spitze des Betriebs zog Betten Haug auch um und ist seither im Gewerbegebiet in der Werner-von-Braun-Straße 12 zu finden.

Mit Betten Haug in Gersthofen zum Wohlfühlambiente für Zuhause - das geht ganz einfach. Foto: Betten Haug

Betten Haug in Gersthofen: Große Auswahl auf 110 Quadratmetern

Hier hat sich Schmid ein schickes Geschäft mit ansprechendem Verkaufsraum eingerichtet und berät die Kundinnen und Kunden immer freitags (9 bis 18 Uhr) und samstags (9 bis 16 Uhr) sowie nach Vereinbarung. Der Weg dorthin lohnt sich, denn bei allem rund ums Bett weiß die Expertin Rat. Ob Bett- und Wolldecken, Kopfkissen, Matratzen, Topper, Lattenroste, Bettgestelle oder Bettwäsche – auf 110 Quadratmetern findet man alles, was das Herz begehrt. Sogar ausgewählte Geschenkartikel hat Schmid im Sortiment. Bei der Beratung gibt es keinen Zeitdruck, denn parken kann man ganz bequem vor dem Laden.

Reinigungs- und Änderungsservice gehören zum Leistungsspektrum bei Betten Haug in Gersthofen. Foto: Betten Haug

Bekannt ist Betten Haug auch für seinen Reinigungsservice. Decken und Kissen werden hier professionell gereinigt. Durch die schonende Reinigung in den industriell geprüften Maschinen von Betten Haug erhält man nicht nur ein neues, angenehmes Schlafgefühl, sondern verlängert auch die Lebenszeit von Kissen, Decken und Bezügen.

Schmucke Handwerkskunst bei Betten Haug in Gersthofen

Neben der Reinigung versteht sich die junge Inhaberin auch auf das Umarbeiten von Kissen und Decken sowie das Aufpolstern von Möbeln. Durch den Änderungsservice lassen sich aus vermeintlich alten Teilen trendige neue zaubern. Dabei versteht Schmid ihr Handwerk. Als gelernte Autosattlerin und Raumausstatterin vereint sie handwerkliches Geschick mit einem untrübbaren Blick für ansprechende Produkte. Davon konnte man sich Ende vergangenen Jahres bei einem Schausonntag selbst überzeugen, zukünftig soll es häufiger solche Veranstaltungen bei Betten Haug geben.

Auf 110 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird man bei Betten Haug in Gersthofen garantiert fündig. Foto: Betten Haug

Apropos Raumausstatterin: In diesem Gewerk macht die Unternehmerin ab April ihren Meisterbrief. Ist das geschafft, möchte Schmid sich ganz auf ihr Geschäft konzentrieren und auch die Öffnungszeiten erweitern. Die 23-Jährige hat nämlich noch viel vor. So will sie beispielsweise das Nähen und Montieren von Vorhängen sowie eine Tapetenauswahl anbieten.

Das Engagement und die Ideen gehen Schmid also nicht aus. Dafür wurde sie letztens sogar mit einem Preis geehrt. Von der Fachzeitschrift Haustex erhielt sie eine Auszeichnung in der Kategorie „Gelungene Firmenübernahme“. Ein weiterer Meilenstein in der langen Geschichte von Betten Haug.

Betten Haug in Gersthofen: Kontakt und Öffnungszeiten

Kontakt

Betten Haug

Inhaberin Elisabeth Haug

Werner-von-Braun-Straße 12

86368 Gersthofen

Telefon: 0821- 491273

Fax: 0821 - 20815121

Mail: info@haug-betten.de

haug-betten.de

Öffnungszeiten

Freitag: 9 bis 18 Uhr

Samstag: 9 bis 16 Uhr

und nach Vereinbarung