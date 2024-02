Diese Augsburger Bäcker wurden bei der Brotprüfung ausgezeichnet

Alljährlich sucht das Deutsche Brotinstitut die besten Bäcker aus Augsburg und der Region. Auch bei der Brotprüfung 2024 wurden zahlreiche Brote und Semmeln ausgezeichnet.

Wenn Manfred Stiefel die Brot und Semmeln der Bäckerinnung Augsburg prüft, dann weiß er schon, dass er beste Produkte schmecken wird. So war es auch bei der Brotprüfung 2024 in Augsburg: Von den 58 eingereichten Proben wurden 39 mit "sehr gut" bewertet, 19 erhielten ein "gut".

Deutsches Brotinstitut: Brotprüfung der Bäckerinnung Augsburg

Zwei Tage lang schmeckte sich der Prüfer des Deutschen Brotinstituts in der Augsburger City-Galerie durch die verschiedensten Brotsorten und Semmeln. Für Stiefel ist das Einkaufszentrum ein ganz besonderer Arbeitsplatz: "Es ist einfach schön, dass man hier mit so vielen Menschen in Kontakt kommt und ein bisschen fachsimpeln kann", so der Prüfer.

Und auch die Kundinnen und Kunden der City-Galerie durften sich ein kleines Butterbrot schmecken lassen. "Wir Bäcker aus Augsburg und der Region freuen uns natürlich, dass unsere Waren wieder so gut bewertet wurden", erklärte Obermeister Peter Mück, als es an die Verleihung der Urkunden ging.

Die besten Bäcker aus Augsburg und Umgebung

Friedberger Landbrot Bäckerei Konditorei Knoll: Mit "Sehr gut" wurden unter anderem Korn an Korn, Bauernlaible, Wurzel-Knolli und das Walnussbrot ausgezeichnet.

Vollwertbäcker Schneider: "Sehr gut" unter anderem für französisches Baguette, Bio-Dinkel-Wurzel, Gutsherrenbrot und Bio-Bergbauernbrot

Bäckerei Conditorei Peter Mück: "Sehr gut" für Lechhauser Flößerlaib, Dinkelvollkornbrot und Brezen

Stadtbäckerei Scharold: Die Bestnote erhielten Vollkorn Nr. 1 und Ecknachtaler

Bäckerei Konditorei Geßwein: Mit "Sehr gut" wurden unter anderem Korsisches Weißbrot, Kartoffelstoffel, Bürgermeister und Delikatessbrot ausgezeichnet.

