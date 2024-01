Der Jobbus fährt wieder durch Gersthofen

Nächster Halt: Traumjob! Am 2. März 2024 rollt der Jobbus durch Gersthofen und macht bei 19 Firmen Station. Anmeldungen sind bis zum 11. Februar möglich.

Gersthofen hat mit mehr als 2700 ansässigen Unternehmen und rund 17.000 Beschäftigten eine besondere Wirtschaftskraft mit überregionaler Bedeutung. Eine breit aufgestellte und innovative Unternehmerschaft bildet die Basis dafür. Mit dem Jobbus erhalten Interessierte einen EInblick bei 19 beteiligten Firmen.

Doch auch ein starker Wirtschaftsstandort wie die Stadt Gersthofen muss sich Herausforderungen wie beispielsweise dem Fachkräftemangel stellen. Um diesen entgegenzuwirken, hat die Wirtschaftsförderung der Stadt Gersthofen im letzten Jahr eine neue Initiative ins Leben gerufen: Den Jobbus Gersthofen.

Jobbus in Gersthofen: Blick hinter die Kulissen

Dieser soll Interessierten einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen und ungezwungen junge Talente mit Unternehmen zusammenbringen.

Nach einem erfolgreichen Auftakt im März 2023 wird der Jobbus in diesem Frühjahr erneut angeboten. Die positive Resonanz spiegelt sich auch in der Anzahl der beteiligten Unternehmen wider, die in der nun kommenden zweiten Runde Anfang März von 12 auf 19 Firmen angewachsen ist.

Am 2. März startet Gersthofen durch

Am 2. März 2024 startet also erneut der Jobbus Gersthofen durch.- Die Teilnehmenden können zwischen vier unterschiedlichen Touren wählen:

Tour 1: Roman Mayer GmbH/ Brauerei S. Riegele / Andreas Schmid Logistik AG / Schenker Deutschland AG/ DACHSER SE

Tour 2: Eduard Lutz Schrauben-Werkzeuge GmbH/ Hermann Schnierle GmbH/ Heinrich Schmid GmbH & Co. KG/ Kläranlage Stadt Gersthofen/ Augsburger Holzhaus GmbH

Tour 3: Humbaur GmbH / sedak GmbH & Co. KG/ seele GmbH/ Franz Schoder Druck GmbH & Co. KG/ MVV Industriepark Gersthofen GmbH

Tour 4: Stadtverwaltung Gersthofen / Sparkasse Schwaben-Bodensee/ Wirtshaus Strasser/ Kindergärten Stadt Gersthofen/ impuls Finanzmanagement AG / Pius Bestattungen GmbH & Co. KG

Nach dem Motto „Nächster Halt: Traumjob“ starten die Jobbusse Gersthofen am 2. März 2024, 10 Uhr, vom Rathausplatz Gersthofen zu den beteiligten Unternehmen. Insgesamt werden je Tour fünf Gersthofer Firmen besucht, sodass jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, auf einer Tour fünf verschiedene Unternehmen kennenzulernen.

Bei den jeweils einstündigen Betriebsbesuchen kann man sich einen ersten Eindruck vor Ort machen und ins direkte Gespräch mit den Ausbildern bzw. dem zukünftigen Arbeitgeber kommen.