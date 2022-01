Wertvolles Miteinander

In Königsmoos wird Gemeinschaft groß geschrieben

Im Kindergarten in Ludwigsmoos erwartet Sie ein sehr freundliches und familiäres Miteinander. In den 8 Gruppen werden derzeit 191 Kinder betreut. Das stets steigende Interesse an der Einrichtung lässt aber auch das Gebäude immer weiter wachsen. Zuletzt kam im Jahr 2018 ein neuer Anbau dazu, der viel Raum zur Entfaltung für die Kinder - aber auch für die Erziehenden bietet.Hinter dem Kindergarten befindet sich ein kleines Erlebniswäldchen. Dort genießen die Kinder mit allen Sinnen die Natur und sammeln viele wertvolle Erfahrungen.Text: Kindergarten/oH

Kindergarten KönigsmoosTelefon: 08433 928420-10E-mail: kindergarten@koenigsmoos.de Weitere Infos: www.koenigsmoos.de/kindergarten