Kärcher Center Frisch: Top-Reinigungslösungen für alle

Auf zum Frühjahrsputz! Komfortabel und gründlich geht es mit Unterstützung durch Technik. Welche, erfährt man hier von den Profis vom Kärcher Center Frisch.

Der Frühling steht schon in den Startlöchern – höchste Zeit für den Frühjahrsputz drinnen und draußen. Bei den Kärcher Centern Frisch in Neusäß - und seit 2002 auch in München - bekommt man dafür die perfekte moderne Technik wie Akku-Kehrbesen, Waschsauger oder Hochdruckreiniger. Sie machen den Frühjahrsputz einfach und komfortabel. „Damit gewinnt man Zeit und das Ergebnis ist deutlich hygienischer“, weiß Geschäftsführerin Sybille Frisch-Lerf.

Josef Frisch hat das Kärcher Center Frisch 1988 gegründet

Sie ist bereits seit 1992 im Unternehmen tätig, das ihr Vater Josef Frisch 1988 gegründet hat. Doch mit der Hochdruck- und Reinigungstechnik war dieser bereits seit 1960 vertraut, damals als Außendienstmitarbeiter der WOMA Apparatebau GmbH, die mittlerweile ein Teil der Kärcher Group ist. Frisch-Lerfs Mann, Walter Lerf, ist offiziell im Ruhestand, aber der Verkaufs- und Fachberater für Hygienemanagement kommt immer wieder ins Geschäft und steht mit seinem Fachwissen zur Seite. In dritter Generation ist Sohn Sebastian Lerf ebenfalls mit in der Firma. Er ist technischer Betriebsleiter im Service und im Verkauf.

Zwei Vertriebslinien von Kärcher: Gelb für Privatleute, Anthrazit fürs Gewerbe

Bei den modernen Geräten aus dem gewerblichen Bereich „Professional“ von Kärcher dominiert beim Gehäuse die Farbe Anthrazit. Foto: Brigitte Fregin

Um auf den ersten Blick schon deutlich zu machen, dass Kärcher bei Reinigungslösungen Starkes zu bieten hat, und zwar fürs Gewerbe genauso wie für Privatleute, hat das Unternehmen in seiner Vertriebsstruktur Linien entwickelt und diese farblich unterschieden: Geräte für Privatkundinnen und -kunden im Bereich „Home & Garden“ sind im bekannten Kärcher-Gelb, wogegen Geräte für den gewerblichen Bereich „Professional“ für Industrie-, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe in antrazith hergestellt werden. „Doch ganz gleich, ob gewerblich oder privat, bei uns bekommen Sie fachkundige Beratung und einen umfassenden Top-Service, wie etwa beim Gewerbe die professionelle, zuverlässige Wartung.“

Das bekannte "Kärcher-Gelb" kennzeichnet Geräte und Zubehör für den Privatbereich "Home & Garden". Foto: Brigitte Fregin

Kärcher Center Frisch in Neusäß und München ist als „Gold-Partner“ ausgezeichnet

Dass man sich darauf verlassen kann, das zeigt auch, dass das Kärcher Center Frisch – das einzige im Großraum Augsburg und München – als „Gold-Partner“ besonders ausgezeichnet ist. „Wir zählen mit unseren zwei Geschäften zu den nur 22 ausgezeichneten Fokus-Partnern von Kärcher in Deutschland“, erklärt Frisch-Lerf. „Das bestätigt uns, dass wir das höchste Level an Qualifikation haben, indem wir unsere teils langjährigen Mitarbeitenden stets schulen und auf dem neuesten Stand halten. Das gilt sowohl für das Verkaufspersonal als auch für die Servicetechniker. Für Letztere suchen wir aktuell übrigens wieder Verstärkung“, so die Geschäftsführerin.

Die Kärcher Center Frisch in Neusäß und München sind als Gold-Partner ausgezeichnet. Foto: Brigitte Fregin

Im gewerblichen Bereich kommen die Profis im Außendienst auch zu Kunden und Kundinnen. „Dabei wird die Bodenbeschaffenheit untersucht und wir führen dann mit den optimal passenden Maschinen vor Ort vor, welche Top-Reinigungsergebnisse erzielt werden“, beschreibt Frisch-Lerf.

