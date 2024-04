Die Textilpflege Kuchenbaur ist jetzt in der Hauptstraße 1B in Neusäß

Nach über 50 Jahren ist die Textilpflege Kuchenbaur in neue Geschäftsräume gezogen. Neben der Textilreinigung bietet das Geschäft nun auch einen Hermes-Paketservice.

Über 50 Jahre ist her, dass Josef und Ursula Kuchenbaur in der Daimlerstraße 18 in Neusäß die „Zielkaufreinigung“ eröffneten. 2001 übernahmen dann ihre Kinder Martin und Andrea Kuchenbaur in zweiter Generation – beiden mit einem Meistertitel in der Textilreinigung – den Betrieb. Doch was 50 Jahre währt, kann sich auch ändern. So findet sich die Textilreinigung Kuchenbaur seit Januar nicht mehr länger gegenüber dem Kaufland, sondern in der Hauptstraße 1B in Neusäß.

Barrierefreie und helle Räume im neuen Geschäft in Neusäß

Obwohl der Umzug von Seiten der Inhaber nicht gewollt war, ist Andrea Kuchenbaur doch optimistisch: „Wir sind froh, dass wir in Neusäß bleiben konnten und unsere Kundinnen und Kunden weiterhin unseren Service nutzen“. Und die neuen Räume haben auch Vorteile: Ohne Treppen ist die Textilreinigung barrierefrei. Die Glasfront, sorgt dafür, dass viel Licht in den dahinterliegenden Raum gelangt, und schafft eine angenehme Atmosphäre – bei der man sich schnell davon überzeugen kann, wie sauber die abgegebene Kleidung geworden ist. Parkplätze stehen hinter dem Haus ausreichend zur Verfügung und auch eine Anfahrt mit dem Bus ist problemlos möglich.

Die Stimmung über den neuen Standort der Textilreinigung sei bei den Kundinnen und Kunden zwar gemischt. „Die einen hatten jetzt 50 Jahre lang Glück und jetzt haben die anderen 50 Jahre lang Glück, dass wir näher bei ihnen sind“, scherzt Kuchenbaur.

Hermes und Hemdenservice bei Textilpflege Kuchenbaur

Mit dem Umzug gab es auch ein paar Neuerungen in der Textilreinigung. Aktuell wird noch ein zusätzliches Förderband installiert. Die Reinigungsmaschine wurde generalsaniert und ist jetzt auf dem neuesten Stand.

Seit Kurzem bietet die Textilpflege Kuchenbaur auch einen Paketservice für Hermes. Wer möchte, kann hier also Retouren zurückbringen oder selbst Pakete aufgeben.

Mit dem Umzug können Kundinnen und Kunden also von Altbewährtem, wie der Polstereinigung, der Betten- und Gardinenreining sowie einem Bügelservice – der besonders bei der männlichen Kundschaft sehr beliebt ist – profitieren. Aber auch zusätzliche Vorteile wie der Hermes-Paketservice und helle, barrierefreie Ladenräume kommen hinzu.

„Wir bedanken uns bei allen Firmen, die uns bei unserem kurzfristigen Umzug geholfen haben“, erzählt Kuchenbaur. Zusammen mit ihrem Bruder und ihren Mitarbeitenden freut sie sich darauf, durch den neuen Standort viele neue sowie bekannte Gesichter begrüßen zu dürfen.