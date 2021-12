Breite Auswahl an Fleischerzeugnissen

Regionale Metzger bieten große Vielfalt

An Weihnachten ist die Kulinarik für viele Erwachsene ausschlaggebend. Traditionell gibt es an Heiligabend bei vielen Würstchen mit Kartoffelsalat. Tags darauf folgt beispielsweise ein leckerer Festbraten. Um diesen zuzubereiten ist eine Top-Qualität ausschlaggebend. Diese erhält man, das ganze Jahr über, in den Metzgereien unserer Region. Dort präsentieren die Betriebe eine große Auswahl an Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Herstellung. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit sind die Ladentheken mit verschiedenen kulinarischen Spezialitäten besonders gut gefüllt. Egal ob Wild, Geflügel, Kalb oder Schwein – der Kunde kann aus vielen Angeboten wählen. Dazu gibt es eine kompetente Beratung und freundlichen Service.