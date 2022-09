Initiativbewerbung: So ist sie erfolgreich

Energie, Lebensmittel, Mieten - überall ziehen die Preise merklich an. Das bringt manche in finanzielle Bedrängnis. Wo also sparen? An den Versicherungen etwa?

Anzeige

Die Firma Münsinger aus Blossenau zeigt ihr Können

75 Jahre Münsinger heißt es am Tag der offenen Tür am 25. September in Blossenau. Erde, Lärm und Maschinen - so stellen sich viele ein Tiefbauunternehmen vor. Die Firma Münsinger kann mehr! Was alles, das zeigt die Firma Münsinger mit einem beeindruckenden Programm am Tag der offenen Tür.