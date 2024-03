Würzburg

11:00 Uhr

35. Internationales Africa Festival 2024 in Würzburg: Alle Infos zu Karten, Parken und Programm

Die Modenschau (Foto von 2022) ist ein fester Programmpunkt des Africa Festivals in Würzburg – auch in diesem Jahr.

Plus Das Africa Festival strahlt weit über die Region hinaus, auch 2024 werden wieder tausende Menschen auf den Mainwiesen erwartet: Alles, was man übers Festival wissen muss.

Von Ernst Lauterbach

Das Internationale Africa Festival in Würzburg feiert 2024 ein Jubiläum, es findet zum 35. Mal statt. Und auch in diesem Jahr werden wieder tausende Besucherinnen und Besucher nach Würzburg kommen. Über 7630 Musiker und Künstler aus 56 Ländern Afrikas und der Karibik sind laut Organisatoren bisher in Würzburg aufgetreten und haben mehr als 2.675.000 Besuchern den kulturellen Reichtum des afrikanischen Kontinents vor Augen und Ohren geführt. Das sollten Sie zu dem Festival am Main jetzt wissen:

Wann und wo findet das 35. Internationale Africa Festival in diesem Jahr statt?

Das größte und älteste Festival für afrikanische Musik und Kultur in Europa beginnt am Donnerstag, 30. Mai, das ist der Fronleichnamstag, und geht bis Sonntag, 2. Juni. Veranstaltungsort sind die Würzburger Mainwiesen unterhalb der Talavera, zwischen der Friedensbrücke und der Brücke der Deutschen Einheit. Das gesamte Programm findet sich in den in der Stadt ausliegenden Heften und unter www.africafestival.org.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

