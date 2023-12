Karlstadt

05.12.2023

Andreasmarkt in Karlstadt ist kein Weihnachtsmarkt: Welche Falschinformationen über einen Muezzin-Ruf kursieren und was richtig ist

Der Andreasmarkt in Karlstadt: Das Bühnenprogramm stand in diesem Jahr unter dem Motto "Orient trifft Okzident" - und sorgte Tage danach plötzlich in den Sozialen Medien für Wirbel.

Plus Ein kurzes Video vom Karlstadter Andreasmarkt ist millionenfach in den Sozialen Medien aufgerufen worden und kursiert auf rechtspopulistischen Portalen. Der Faktencheck.

Von Tabea Goppelt Artikel anhören Shape

Ein "Shitstorm" ist über Karlstadt hereingebrochen, ein Sturm an negativen Kommentaren, so drückt es Bürgermeister Michael Hombach aus. Ein kurzes Video, aufgenommen auf dem Karlstadter Andreasmarkt am 26. November, hat sich millionenfach in den Sozialen Medien verbreitet - und sorgt für viel Aufregung.

Das Video zeigt einen Vertreter der Karlstadter Diyanet-Ditib-Moschee auf einer kleinen Bühne beim Gebetsruf, dann folgt ein Schwenk auf den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz. Eine Stimme im Hintergrund sagt "sehr weihnachtlich". Einige Tage nach der Veranstaltung griffen rechtspopulistische Portale diese Sequenz auf - versehen mit zahlreichen falschen Informationen.

