Arbeitsplatz Kindergarten: Zwei Quereinsteigerinnen erzählen von ihren Erfahrungen in der Kita

Quereinstieg in der Kindertagesstätte: Liudmyla Trach hilft seit Mitte Mai in Karlburg mit. Nebenbei bildet sie sich zur pädagogischen Assistenzkraft weiter.

Plus Viele Kinder, aber wenige, die sie betreuen: Auch in Main-Spessart ist der Fachkräftemangel an Kitas spürbar. Mit einem Weiterbildungsprogramm wird Abhilfe geschaffen.

Von Dorothea Fischer, Lucia Lenzen

Schoko, Vanille oder doch lieber Erdbeere? Liudmyla Trach lässt sich am Sandkasten-Eisstand bedienen. Genießt ihr Sand-Eis, bestellt noch eins. Eine Viertelstunde später steht sie an der Vogelnest-Schaukel und gibt den drei kleinen Insassen kräftig Schwung. Dass die 37-jährige Ukrainerin erst seit Mitte Mai im Kindergarten Karlburg ist, ja sogar erst seit einem guten Jahr in Deutschland lebt? Davon merkt man nichts.

Was aber spürbar ist, ist die große Erleichterung, die ihre Anwesenheit im Team des Kindergartens mit sich bringt. Vor allem in der Sternengruppe, in der sie mithilft. Liudmyla Trach ist Quereinsteigerin im Kindergarten St. Johannes der Täufer in Karlburg. Ihr zweiwöchiges Praktikum, dass sie Mitte Mai begonnen hat, ist nahtlos übergegangen in einen Vertrag als pädagogische Hilfskraft.

