Würzburg

04:00 Uhr

Aufruhr wegen "energetischer Sanierung": Würzburger Genossenschaft kündigt ganzer Hausgemeinschaft

Plus Im Zuge einer Sanierung kündigt eine Würzburger Wohngenossenschaft allen Mietparteien eines Hauses. Was dahinter steckt und warum die Bewohner sich unfair behandelt fühlen.

Von Aaron Niemeyer Artikel anhören Shape

Mobbing, Zwangsräumung, Betrug – das Thema Wohnungsnot ist in Würzburg längst Alltag. Ungewöhnlich ist jedoch ein Konflikt, der aktuell in der Frauenland Wohnungsgenossenschaft ausgetragen wird. Die Genossenschaft hat Anfang Mai allen Wohnparteien in der Frauenlandstraße 12 gekündigt. Eine energetische Sanierung mache dies erforderlich, sagt die Genossenschaft. Die Mieter und Mieterinnen hingegen sehen darin profitorientiertes Handeln auf ihre Kosten.

"Die Genossenschaft plant eine energetische Sanierung des Hauses im Jahr 2024", heißt es in einem Schreiben, das die Hausgemeinschaft im April erhalten hat. "Um Ihnen die geplanten Arbeiten und die damit verbundenen Notwendigkeiten vorzustellen, laden wir Sie herzlich zu einer Mieterversammlung ein." Bei der Versammlung am 5. Mai fallen die Betroffenen dann aus allen Wolken: Ihnen wird zum 31. Januar 2024 gekündigt. In einem zugehörigen Schreiben heißt es: "Vorsorglich möchten wir darauf hinweisen, dass wir uns bei nicht fristgerechter Rückgabe gezwungen sehen, eine Räumungsklage einzureichen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen