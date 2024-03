Heidingsfeld

11:00 Uhr

Auftritt bei ARD-Sendung "Klein gegen Groß": Junger Pianist aus Würzburg liefert sich Hör-Duell

Plus Der elfjährige Parzival Namsoongnein aus Heidingsfeld hat ein absolutes Gehör. Er spricht über seine Leidenschaft zur Musik, sein Talent und seine Erfahrungen mit der Sendung.

Von Saskia Moldenhauer

Mit vier Jahren nahm er zum ersten Mal an Jugend musiziert teil, letztes Jahr gewann er den ersten Preis des Carl Bechstein Wettbewerbs: Parzival Namsoongnein begann bereits mit vier Jahren seine musikalische Karriere und besitzt das absolute Gehör. Nun tritt er am 2. März in der ARD-Sendung Klein gegen Groß" auf und muss sich in einem Hörduell gegen den Geiger Daniel Hope beweisen. Parzival soll in kurzen Ausschnitten aus Popsongs die jeweils höchsten und tiefsten Töne bestimmen.

Durch bloßes Hören ist der junge Pianist in der Lage, Musikstücke nachzuspielen

Joachim Schneider, Parzivals Theorielehrer am PreCollege der Hochschule für Musik Würzburg (HfM), schlug seinen Schüler auf Anfrage des Fernsehens vor. Sein absolutes Gehör musste er nicht trainieren. "Ich habe es von Geburt an", sagt Parzival. Durch sein Talent ist er in der Lage, Töne allein durch Hören zu benennen. Seine Klavierlehrerin habe damals sein Talent entdeckt. Sie hatte ihm Töne vorgespielt und Parzival konnte sie einfach benennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

