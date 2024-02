Karlstadt

Bauerndemo in Karlstadt: Autofahrer beschimpfen Feuerwehr und durchbrechen Absperrungen

Protestfahrt von Landwirten in Karlstadt am Freitag.

Plus Der Kreisfeuerwehrverband Main-Spessart beklagt Unmutsäußerungen und rüpelhaftes Verhalten von Verkehrsteilnehmern am Freitag. Die Demo an sich sei friedlich verlaufen.

Bei der Bauerndemo am Freitag in Karlstadt mussten Feuerwehrleute verbale Attacken und das mutwillige Durchbrechen von Feuerwehrabsperrungen durch Autofahrer, die sich über die Verkehrsbeschränkungen ärgerten, erleben. 240 Traktoren und andere Fahrzeuge hatten bei der Protestaktion am späten Freitagnachmittag in Karlstadt nach Angaben der Polizei teilgenommen. Weil nur 100 angemeldet waren, hatte die Polizei die Feuerwehr als Unterstützung angefordert, wie Kreisbrandrat Florian List mitteilt.

Der Kreisbrandrat reagiert bestürzt und verurteilt das Verhalten. List betont die politische Neutralität der Feuerwehr, die ausschließlich im Rahmen der Amtshilfe für die Polizei agiert habe. Der Kreisfeuerwehrverband Main-Spessart appelliert an Vernunft und Respekt aller Bürger und betont die Bedeutung der Feuerwehr für die Gesellschaft.

