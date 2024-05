Brote vom Weltbäcker gehen in die Luft: Axel Schmitt aus Frankenwinheim beliefert jetzt die Lufthansa

Plus Neuerdings verköstigt der rockende Dorfbäcker die Business-Fluggäste der Lufthansa mit eigens kreierten Broten. Die Entwicklung war eine echte Herausforderung.

Jetzt hebt Bäckermeister Axel Schmitt richtig ab - oder besser gesagt seine Brote. Die nämlich sind über den Wolken angekommen. Seit April können die Fluggäste der Lufthansa auf Langstreckenflügen eine Auswahl seiner Produkte genießen – allerdings nur in der exklusiven "First Class". Eigens für die Kranich-Fluggesellschaft hat der Heavy-Metal-Fan und Schlagzeug spielende Dorfbäcker aus Frankenwinheim, der 2022 als Weltbäcker ausgezeichnet wurde, mehrere Brote entwickelt.

Der 43-jährige Schmitt, dessen Familienbäckerei sechs Geschäfte im Landkreis Schweinfurt und Kitzingen betreibt, macht keinen Hehl daraus, dass ihm die Auszeichnung "World Baker of the Year" und seine Bekanntheit aus TV und Sozialen Netzwerken, wo ihm rund 600.000 Menschen folgen, vermutlich die Tür zu diesem Auftrag geöffnet haben. Denn nicht er hatte sich beworben, sondern die Lufthansa war auf ihn zugekommen.