Kreis Schweinfurt

04:00 Uhr

BUND-Naturschutz-Waldreferent im Interview: Warum der Nationalpark Steigerwald kommen wird

Plus Naturschützer fordern einen Nationalpark im nördlichen Steigerwald, Jäger und Holzbauer kämpfen dagegen. Ein Gespräch mit Ralf Straußberger.

Von Irene Spiegel Artikel anhören Shape

Seit 15 Jahren gilt der Hohe Buchene Wald als Kandidat für einen dritten Nationalpark in Bayern. Und ebenso lange ist er bitter umkämpft. Auf der einen Seite die Landwirte und Waldbesitzer, die um ihre Existenz fürchten. Auf der anderen Seite die Naturschutzverbände, die die letzten Bestände naturnaher Buchenmischwälder in Bayern bewahren wollen. Die Laubwälder des nördlichen Steigerwalds sind auf über 11.000 Hektar überwiegend in einem ökologisch hochwertigen Zustand. Dies bestätigt ein Gutachten des Bundesamtes für Naturschutz. Außerdem sind die Wälder ausschließlich im Staatsbesitz und weitgehend unzerschnitten – beste Voraussetzungen also für einen Nationalpark.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen