Cannabis Social Clubs: Wie funktionieren die Anbauvereinigungen und welche Rechtsvorgaben müssen sie erfüllen?

Plus Ab Juli dürfen Cannabis Social Clubs voraussichtlich starten. Wo dann angebaut werden darf, wer Mitglied werden kann und welche rechtlichen Vorgaben es gibt.

Ab April soll für Volljährige der Besitz, Konsum und der private Eigenanbau von Cannabis unter bestimmten Vorgaben legal werden. Zusätzlich könnten sie voraussichtlich ab Juli in gemeinschaftlichen Anbauvereinigungen, sogenannten Cannabis Social Clubs, legal Cannabis anbauen und von dort beziehen.

So sieht es zumindest das Cannabisgesetz (CanG) vor, das der Bundestag im Februar beschlossen hat und über das der Bundesrat am 22. März beraten wird. Um einen kontrollierten Umgang mit Cannabis zu gewährleisten, beinhaltet das Gesetz zahlreiche Rechtsvorgaben. Auf seiner Internetseite informiert das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) darüber, welche für die Anbauvereinigungen gelten sollen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.