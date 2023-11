Schweinfurt

04:00 Uhr

"Das Auto wird eine andere Rolle spielen als bisher": Schweinfurter Verkehrsforscher über die Mobilität ohne Pkw

Sven Kesselring ist Professor für Sozialwissenschaftliche und Nachhaltige Mobilitätsforschung. Der Schweinfurter beschäftigt sich mit den sozialen Aspekten der Verkehrswende in Deutschland.

Plus Soziologe Sven Kesselring ist überzeugt, dass es künftig weniger Autos auf den Straßen braucht. Im Interview sagt er, wie wir in der Stadt und auf dem Land mobil bleiben.

Von Marcel Dinkel Artikel anhören Shape

Ob zum Arbeitsplatz, Supermarkt oder Sportverein: Ein Großteil der Menschen legt seine täglichen Wege mit dem Auto zurück. Um die Klimaziele bis 2035 zu erreichen, muss sich daran jedoch einiges ändern, sagt der Schweinfurter Verkehrssoziologe Sven Kesselring. Der 57-Jährige ist Professor für Sozialwissenschaftliche und Nachhaltige Mobilitätsforschung im baden-württembergischen Nürtingen und beschäftigt sich mit den sozialen Aspekten der Verkehrswende.

Im Gespräch erklärt Kesselring, warum viele in Deutschland ihr Auto so lieben, wie wir es schaffen, unser Verhältnis dazu zu verändern - und worauf es bei der Mobilität in Zukunft ankommen wird.

