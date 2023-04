Das Festessen zu Ostern: Diese 3 Rezepte empfiehlt die Köchin der Hauswirtschaftsschule Bischofsheim in der Rhön

Plus Noch keine Idee, was zu Ostern auf den Tisch kommen soll? Jana Wagenländer von der Hauswirtschaftsschule hat drei Gerichte ausgesucht. Dabei geht Regionalität vor.

Lamm, Rinderbraten – oder doch lieber Fisch? Kurz vor Ostern stellt sich für viele Hausfrauen oder aber die Männer am Herd die bange Frage, welches Oster-Festmahl das Familienglück perfekt macht an diesem besonderen Feiertag. Rezeptideen findet man tausendfach im Internet. Oder aber man nutzt das Fachwissen aus der Region: Jana Wagenländer von der Hauswirtschaftsschule in Bischofsheim hat für Sie, liebe Leserinnen und liebe Leser, drei Rezeptideen gesammelt, die Abwechslung auf den Tisch bringen. Die Köchin bringt Fisch, Fleisch und etwas Vegetarisches auf den Tisch. und sie erklärt, was die Vorzüge ihrer Rezepte sind:

Ein Gericht mit Fisch

"Das Rezept gefällt mir besonders gut, da es ein leichtes und sehr gesundes Essen ist. Der Fisch versorgt uns mit wichtigen Omega 3 Fettsäuren, punktet aber auch mit weiteren wichtigen Nährstoffen und Vitaminen. Durch das Gemüsebett wird der Fisch nicht nur mit weiteren wichtigen Nährstoffen ergänzt, sondern das Gemüse gibt dem Gericht auch seine schöne bunte Farbe – passend zum Frühling. Die Forelle wurde bewusst ausgewählt, da sie regional erhältlich ist. Hierauf legen wir in der Schule viel Wert."

Ein Gericht mit Lamm

"In Deutschland landet – im Gegensatz zu anderen Fleischarten – nur sehr wenig Lamm auf dem Tisch. Ostern ist aber für viele dann doch ein Anlass, Lammgerichte zuzubereiten. Die Aspekte Regionalität und Tierwohl rücken immer stärker in den Fokus der Verbraucher. Hierbei kann Lammfleisch durchaus punkten. Man kann es gut beim Erzeuger und Direktvermarkter bekommen. Informationen hierzu kann man auf verschiedenen Internetseiten finden. Die Aufzucht erfolgt generell in extensiver Freilandhaltung (Weidehaltung oder Wanderschäferei) und es gibt keine oder so gut wie keine Zufütterung. Daher finde ich, dass auch Lammfleisch an Ostern oder auch unter dem Jahr auf dem Teller nicht fehlen darf. Das Kräuterpesto gibt dem Braten noch einen besonderen Geschmack und versorgt uns auch mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen."

Ein Gericht nur mit Gemüse

"Ich habe die Quiche ausgewählt, da sie sich auch prima vorbereiten lässt. Auch am Vortag kann man diese bereits zubereiten und am nächsten Tag im Ofen backen. Auch für einen Osterbrunch ist sie gut geeignet. Wird sie noch mit ein paar Kräutern garniert, ist sie farblich auch schön anzusehen und wird nochmals mit Vitaminen und Mineralstoffen aufgewertet. Wer keinen Ziegenfrischkäse mag, kann diesen auch gut durch Feta ersetzen."

Übrigens: Die Hauswirtschaftsschule in Bischofsheim startet im September 2023 ihr neues Ausbildungsjahr. Es läuft über ein Semester und kann in Teilzeit absolviert werden. Anmeldungen über:

www.aelf-ns.bayern.de

Forelle im Pergament Zutaten:

Zwei Forellen, 2 EL Zitronensaft, Salz/Pfeffer, je 1/2 Bund Petersilie und Dill, Bund Karotten , 2 Stängel Lauch, 1/2 Fenchelknolle, etwas gemahlener Ingwer, Butter, 30 Gr. Öl, Pergamentpapier .

Zubereitung:

Forellen filetieren oder ganze Fische schräg einschneiden. In die Bauchhöhle je ein Stängel Petersilie und Dill einlegen. Fisch mit Zitronensaft säuern. Gemüse in feine Juliennestreifen schneiden und mit Salz, Pfeffer und gemahlenem Ingwer würzen. Pro Fisch 2 Lagen Pergamentpapier mit Öl bestreichen. Gemüse verteilen. Fische mit Salz und Pfeffer würzen, auf das Gemüse legen und mit flüssiger Butter bestreichen. Fische mit Pergamentpapier einwickeln. Fischpäckchen auf ein Backblech legen. Mit Öl bepinseln, bei 200 Grad circa 20 Minuten garen. Päckchen oben öffnen und im Pergamentpapier servieren. Dazu passen Salzkartoffeln. Tipp: Das Garen in Pergamenthülle eignet sich auch für fette Fische. Quelle: Hauswirtschaftsschule Bischofsheim /Jana Wagenländer

Lammschulter mit Kräuterpesto und Parmesan Zutaten:

Circa 1,2 kg Lammschulter ohne Knochen, 50 g Parmesankäse, 3 Knoblauchzehen, 50 g Rucola, 1/2 Bund Petersilie, Koriander, Minze, 50 ml Olivenöl, Salz, Pfeffer, 500 ml Gemüsebrühe.

Zubereitung:

Parmesan in Späne hobeln, Knoblauch schälen und klein schneiden. Rucola und Kräuter waschen und trocken schütteln. Blättchen der Kräuter abzupfen. Kräuter, Rauke, Knoblauch, Hälfte der Parmesanspäne und 50 ml Öl pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Lammschulter waschen, trocken tupfen und beidseitig mit Salz und Pfeffer würzen. Pesto auf der Innenseite der Lammschulter verteilen und mit übrigen Parmesanspänen bestreuen. Fleisch zu einer Rolle formen und mit Küchengarn zusammenbinden. Braten in eine ofenfeste Form geben. Butter in Stückchen darauf verteilen. Brühe angießen und den Braten im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/ Umluft: 175 °C) circa 1 1/2 Stunden garen, dabei regelmäßig übergießen. Fleisch in Scheiben schneiden. Braten mit Bratensaft auf einer Platte anrichten und sofort servieren. Hierzu passen gut Salzkartoffeln. Quelle: Hauswirtschaftsschule Bischofsheim /Jana Wagenländer