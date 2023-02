Die Schlacht um Würzburgs Straßen und Gebäude ist eröffnet: Die neue Monopoly Würzburg-Edition ist auf dem Markt

Plus Was haben Sanderstraße, Steinbachtal und der obere Burgweg gemeinsam? Richtig, alle haben es auf das Spielbrett des neuen Monopolys Würzburg geschafft.

Es gibt Spiele, die selbst enge Vertraute gegeneinander aufbringen können. Brettspiele sind nichts für fragile zwischenmenschliche Beziehungen. Ein Klassiker, der die gegenseitige Zuneigung auf die Probe stellt, ist Monopoly. Egal in welcher Ausgabe oder Sprache, die altbekannte Kapitalismus-Simulation bringt selbst die engste Familie dazu, sich gegenseitig in den Ruin zu stürzen.