Würzburg

11:00 Uhr

Diese 4 Biergärten in Würzburg haben bei gutem Wetter an Ostern geöffnet

Sommer, Sonne, Biergarten. Wer freut sich nicht schon wieder auf gemütliche Stunden im Biergarten wie hier am Alten Kranen in Würzburg?

Plus Wie sieht es aus mit den Biergärten in der Stadt? Welche wollen an Ostern öffnen, wenn es die Witterung erlaubt? Eine Auswahl.

Von Ernst Lauterbach Artikel anhören Shape

Der Frühling kommt, die ersten Osterglocken spitzen schon allerorten aus dem Boden, die Forsythien blühen gelb und es liegt ein Hauch von Frühling in der Luft. Alle hoffen auf ein Osterwochenende mit zumindest zweistelligen Temperaturen, um dann auch endlich mal wieder gemütlich im Biergarten sitzen zu können.

1. Biergarten am Zollhaus in der Mergentheimer Straße

"Wenn das Wetter passt, haben wir an Ostern auf", sagt Arno Tegel, Betreiber des Biergartens am Zollhaus in der Mergentheimer Straße. Seit 1993 gibt es den etwas versteckt unterhalb des Staßenniveaus gelegenen Biergarten im Eck zwischen der Mergentheimer Straße und dem Sebastian-Kneipp-Steg. Er bietet Platz für rund 450 Personen, Kinder können auf dem hauseigenen Spielplatz rumtollen und Spaß haben.

