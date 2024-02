München

21:15 Uhr

Ein Albtraum mit Frankenwein: Wie es das Politiker-Derbleckn auf dem Nockherberg diesmal nach Franken verschlug

Prost! Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (rechts) stößt am Mittwochabend beim Starkbier-Anstich am Münchner Nockherberg mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner an.

Plus Was hat die Salvatorprobe auf dem Münchner Nockherberg mit "Fastnacht in Franken" zu tun? An diesem Mittwochabend mehr als beste Einschaltquoten: Veitshöchheim-Kostüme!

Ein Albtraum kann viele Formen annehmen: Für Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) kommt er beim Politiker-Derbleckn auf dem Münchner Nockherberg an diesem Mittwochabend in Form einer Bocksbeutelflasche daher: "Für einen mediterranen Typen wie mich ist Frankenwein Gift", erklärt sein Double Gerhard Wittmann, von Kopfweh geplagt, im Bienenkostüm auf der Singspielbühne: "Und ein saurer Zipfel war auch noch drin."

Zwar steht die Bühne wie immer im Nockherberg-Wirtshaus in der Münchner Au. Doch das traditionelle Schauspiel findet diesmal irgendwo in einer Horror-Klinik "in Fucking Franken" statt, wie ein als veganer Vampir verkleideter Robert Habeck, gespielt von Thomas Limpinsel, erklärt.

