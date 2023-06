Bürgermeister aus der Rhön mit Hauptgewinn: Wieso Thomas Fischer aus Nordheim jetzt 71.000-Euro-Porsche fährt

Plus Für Thomas Fischer ist ein Traum wahr geworden: Er schnappte sich beim Gewinnsparen der VR-Bank Main-Rhön einen der Hauptgewinne, einen nagelneuen Porsche.

Darüber würde sich wohl jeder freuen: Bürgermeister Thomas Fischer aus Nordheim hat einen Porsche 718 Boxster im Wert von über 71.000 Euro gewonnen. Der schnelle Flitzer war einer der Hauptpreise beim Gewinnsparen der VR-Bank Main-Rhön.

"Meine zehn Lose habe ich schon vor Ewigkeiten gekauft", so Thomas Fischer, der seit 2008 Bürgermeister der Gemeinde Nordheim ist. Diese Lose erwiesen sich jetzt als Glücksgriff, denn darunter befand sich das Glückslos. Mit dem Gewinn des Sportwagens wurde für den Bürgermeister ein Traum wahr.