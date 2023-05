Kürnach

16.05.2023

Einsamkeit überwinden, Angehörige entlasten, Gast sein: Wie die Tagespflege läuft und warum sie so wertvoll ist

Sitzgymnastik gehört zum täglichen Beschäftigungsprogramm in der Tagespflege der Sozialstation St. Gregor in Kürnach (Lkr. Würzburg).

Plus Heimplätze sind knapp, viele Ältere bleiben gerne in ihren eigenen vier Wänden. Die Tagespflege ist da eine große Hilfe, wie dieses Beispiel zeigt. Ein Besuch in Kürnach.

Von Andreas Jungbauer Artikel anhören Shape

Man möchte noch zuhause wohnen, aber nicht den ganzen Tag allein sein. Oder will die Angehörigen entlasten. Die Tagespflege ist für viele Seniorinnen und Senioren eine wertvolle Adresse. Doch wie sieht es aus in den Einrichtungen, die es fast in jedem größeren Ort gibt? Wer nutzt sie und wie läuft der Alltag?

Einblicke gewährt beispielhaft ein Besuch in der Tagespflege Kürnach im Landkreis Würzburg. 22 Plätze stehen hier, direkt am Seniorenzentrum, zur Verfügung. Träger ist die Caritas Sozialstation St. Gregor Fährbrück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .