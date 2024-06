Würzburg

Endlich kommt der Sommer: Im Laufe der Woche über 30 Grad in Unterfranken erwartet

Plus Meteorologen erwarten für die nächsten Tage viel Sonne und bestes Public-Viewing-Wetter in der Region. Ende der Woche könnte es sogar richtig heiß werden.

Von Susanne Schmitt

Gute Nachrichten für alle Fans des Public Viewings: In den nächsten Tagen soll es in der Region stetig wärmer werden. "Der Sommer kommt nach Unterfranken", sagt der Meteorologe Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Anfrage. Unter Einfluss eines Hochdruckgebiets über der Nordsee werde es "verbreitet sonnig, das Wetter beruhigt sich insgesamt und die Temperaturen steigen Stück für Stück".

Am Freitag örtlich Hitze möglich

Am Montag erwartet der DWD zunächst um die 26 bis 27 Grad, "im Spessart etwas kühler, am Main etwas wärmer", so Jonas. Dienstag werden dann bis zu 29 Grad erreicht und bereits am Mittwoch könne das Thermometer "punktuell" über die 30-Grad-Marke klettern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

