Energie-Experte aus dem Landkreis Schweinfurt: "Wasserstoff ist zu einem Hype-Wort geworden"

Plus Rainer Kleedörfer berät Kommunen bei der Wärmewende und beim Wasserstoffausbau. Im Interview erklärt er, ob und wie Wasserstoff eine Zukunft in Unterfranken hat.

Wasserstoff gilt als ein zentraler Baustein im geplanten Umbau des Energiesystems hin zur klimafreundlichen Versorgung. Doch bis es so weit ist und Wasserstoff in Unterfranken großflächig zum Einsatz kommen kann, müssen noch einige Hürden genommen werden, sagt Energie-Experte Rainer Kleedörfer aus Röthlein (Lkr. Schweinfurt).

Der gelernte Elektrotechniker und studierte Kaufmann arbeitet seit über 20 Jahren für die Nürnberger N-Ergie, einem der größten kommunalen Energieversorger Deutschlands. Kleedörfer ist fachlicher Sprecher für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung in der Metropolregion Nürnberg sowie stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Energiekompetenzclusters ENERGIEregion.