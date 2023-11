Würzburg

27.11.2023

Er war ein Würzburger Original und schuf vergängliche Bilder: Bekannter Straßenmaler Marcel ist tot

So kannten ihn viele: Straßenmaler Marcel in der Schönbornstraße, hier im November 2015 mit einem Porträtbild des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt.

Plus Mehr als zwei Jahrzehnte gehörte er quasi zum Würzburger Stadtbild, viele Menschen begegneten ihm, wenn er seine Bilder schuf. Jetzt ist Straßenmaler Marcel gestorben.

Wer in der Würzburger Innenstadt unterwegs war, hatte oft gute Chancen, auf ihn zu treffen – und auf seine Bilder. Straßenmaler "Marcel" saß dann in der Schönbornstraße oder an anderen Stellen der Innenstadt und malte bunte Gemälde aufs Pflaster – auf dem Kopf das Künstlerbarett, darunter lugten die langen Haare hervor. Wie jetzt bekannt wurde, ist der Maler, der mit bürgerlichem Namen Dietmar Herbert Artur Heinzelmann hieß, am vorvergangenem Sonntag im Alter von 69 Jahren gestorben.

Der Regen ließ sein Bilder wieder verschwinden

Wenn Marcel seine Bilder mit Tafel- und Pastellkreiden auf den Asphalt zauberte, erregte er immer Aufmerksamkeit. Passantinnen und Passanten blieben stehen und staunten über die Bilder, die vor ihren Augen entstanden. Wer wollte, bedankte sich mit einem kleinen Honorar, wohlwissend, dass er vor einem vergänglichen Kunstwerk stand, das spätestens mit dem nächsten Regen wieder verschwand.

